El presidente de Juventud pidió que los hinchas vayan a la cancha

¿Pobre recaudación, mala gestión, baja concurrencia, poca hinchada o todo eso junto? El presidente de Juventud Antoniana, Javier Russo, habló sobre el momento crítico económico de la institución y el reclamo del plantel que llevó a suspender los entrenamientos.

"Estamos mal" les dijo Russo al plantel del Santo en una reunión que tuvieron puertas adentro del predio de Lerma y San Luis. "Hay un atraso con el pago de sueldos. No llegamos a pagar al día porque pensábamos que el domingo íbamos a tener más público y una mejor recaudación. Y no fue así, y vieron que en la cancha la gente no acompañó".

Intentando dejar una pizca de esperanzas para el futuro, Russo aclaró que "hay un compromiso de pagar el próximo viernes lo que falta". Con respecto a los desalojos que también reclamaron los jugadores, el titular de la institución desconoció la situación: "Estamos al día con eso. Sólo faltaron pagar cinco alquileres pero a mí no me llegó ninguna notificación” y sentenció a la hinchada: "Les pido que vayan a la cancha y que colaboren si quieren el ascenso. Si no les gusta la cara del presidente, háganlo por el club. No por mi".