Otra vez se duplicaron los casos de dengue en Salta y el Ministro reconoce que hay preocupación

A raíz de un informe epidemiológico difundido en las últimas horas, por Aries, el ministro de Salud Federico Mangione, expresó que los casos lo tomaron de sorpresa ya que para la época estacional de otoño no es frecuente tener éstas cifras “estamos en una situación controlada hasta el momento, me preocupa pero nos estamos ocupando”.

“Tenemos 2200 casos, cinco fallecidos de los cuales tres fueron en Güemes. Tenemos los ojos puestos en Salvador Mazza que es donde las cifras son más altas” indicó.

Mangione comentó que los casos vienen del norte para el centro pero que ahora la situación es al revés “ahora los casos se dan desde el centro para Salta. Es alarmante los 90 casos que hay en Tucumán, en relación a años anteriores estamos un poco peor”.

“La fumigación no funciona, solamente se dispersa a los mosquitos pero no los mata. Sirve para calmar la ansiedad de la gente pero no es beneficioso” remarcó.

Por último, Mangione espera que con la llegada del frío las cifras disminuyan “estoy preocupado, estamos trabajando en eso. Sacamos un comunicado para que los hospitales tengan un manejo orgánico con los pacientes contagiados de dengue” finalizó.