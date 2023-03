Esteban confirmó su candidatura en agradecimiento a Sáenz

Después de que cerraran las listas el fin de semana, por Aries el exministro de salud, Juan José Esteban habló por Aries y reafirmó su candidatura como diputado provincial “tengo un agradecimiento muy especial con el gobernador por haberme elegido en dos oportunidades. Creo mucho en su proyecto”

En oportunidades, se vio a Esteban junto a la intendenta Bettina Romero. Al respecto, manifestó que en ese entonces no estaba en sus planes involucrarse políticamente “esto comienza en diciembre cuando dejo el cargo en el Ministerio de Salud, ahí comenzó el diálogo con el Partido Justicialista”.

“Siempre fui un hombre del PJ. Por atomizaciones que ocurrieron en el partido me alejé pero hoy vuelvo, independientemente de que me jubilé. No tengo cargos en el Gobierno” manifestó.

Sobre sus proyectos, Esteban manifestó que su objetivo está en priorizar los problemas de la gente: “quiero trabajar en terreno al lado de los vecinos, me gustaría enfocarme en la discapacidad ya que Salta no adhirió a la ley nacional. Hay que tener los objetivos claros” finalizó.