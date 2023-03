Juicio político a la Corte: citarán como testigos a Jorge Lanata y otros periodistas

Política 21 de marzo de 2023

Para la audiencia de hoy fueron convocados ex ministro de Justicia Germán Garavano, al senador José Torello, al ex asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y al ex viceministro de Justicia Santiago Otamendi. Ninguno se presentó