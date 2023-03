La Ciénaga: Habrá una feria de salud integral

El lunes 20, habrá una feria de salud integral en La Ciénaga, en la que la población podrá acceder a diversos servicios. La actividad se desarrollará en el Centro de Salud Nº 34, en el horario de 9 a 12.

Para efectuarse el estudio de Papanicolaou, la mujer no debe estar menstruando; lo aconsejable es que hayan pasado cinco días. Dos días antes del estudio, no debe tener relaciones sexuales vaginales; no debe usar tampones, espumas anticonceptivas, cremas vaginales, ni medicamentos en la vagina.

Las actividades se desarrollarán en el marco del Mes de la Mujer, haciendo hincapié en el autocuidado y difundiendo hábitos saludables.