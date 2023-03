Vecinos escracharon a Bettina: “Vino a poner pavimento y no tenemos ni cloacas ni agua, ¿cómo no piensa?”

Lo que se había presentado con bombos y platillos desde la intendencia capitalina, se transformó en escenario de una protesta. Y es que, en horas de la tarde, la intendenta Bettina Romero y su equipo inauguraban la pavimentación de un tramo de la Av. Juan XXIII, pero fue sorprendida por vecinos de Villa Lujan quienes le reclamaron obras de carácter urgente.

“No tenemos agua, ni cloaca; esto es un asentamiento. ¿Cómo no piensa? ¿Cómo no averigua cómo está la situación, no tiene asesores?”, le recriminó una de las vecinas.

Cabe destacar que, mientras el locutor oficial del acto agradecía a los presentes y la intendenta saludaba a quienes se le acercaban, personal de seguridad intentaba alejar a los vecinos que le reclamaban la incongruencia de inaugurar pavimento sin haber saldado otras necesidades previamente.

Así las cosas, Bettina Romero no respondió ni una sola de las requisitorias de las vecinas y se retiró del lugar – sonriente y sin hacerse eco del malestar – acompañada de personal de seguridad.