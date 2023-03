Paula Benavides: “El Concejo tiene que poner mano dura”

La Municipalidad de Salta invirtió cifras extravagantes en el marco de las campañas electorales. En ese sentido, por Aries la concejal Paula Benavides afirmó que tomaron la determinación de citar a las funcionarias implicadas para que expliquen qué servicio brindan las empresas contratadas.

“En menos de seis meses la Municipalidad desembolsó 74 millones de pesos que empezaron en septiembre con dos consultoras, en noviembre se sumó una más y desde aquí los pagos fueron en aumento. No sabemos cuál es el beneficio para los salteños” expresó la concejal.

Benavides sostiene que semejante cifra puede invertirse en obras y no en una campaña electoral “desde el Concejo Deliberante se prohíbe el uso de la imagen pública para las campañas electorales, los fondos públicos no son para campañas. Hasta acá se actuó como órgano de control pero no es suficiente, hace falta poner mano dura” finalizó.