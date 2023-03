Por la demoras para el Pase Estudiantil, Saeta pide cancelar turno si no se cumplirá

Saeta reconoce saturación para el Pase Estudiantil porque se sacan turnos que no se cumplen

Por Aries, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, informó sobre la situación de los trámites de renovación del pase estudiantil.

Ante las largas filas en las sedes de SAETA Morh explicó que “se deben a que algunos alumnos del nivel terciario no figuran en las listas de los establecimientos y no se puede avanzar hasta tanto estén certificadas”.

Con el inicio del ciclo lectivo, se realizó la activación de varias tarjetas del nivel primario y secundario automáticamente en muchos casos, por lo que no todos se acercaron a realizar los trámites, destacó Mohr.

“Desde SAETA pedimos que todos aquellos que no van a poder asistir al turno solicitado, lo den de baja para que otra persona pueda concurrir. La gente no se presenta en las sedes del Libertad como de calle Pellegrini y eso retrasa los tramites, los que tienen turnos no demoran más de 15 minutos en ser atendidos” finalizó.