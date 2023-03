Acusan a UTM de apretar a los empleados municipales para no hacer paro

Por Aries, el secretario de ADEMUS, César Molina, se refirió al acuerdo con el Ejecutivo Municipal de los pagos pendientes de enero y febrero.

“En mayo hay otra paritaria y si no cerramos esto ahora vamos a tener que retomar las movilizaciones y asambleas permanentes para conseguir esto” afirmó.

“Tenemos que estar todos, no solamente el 40% de los trabajadores porque solo pelea ese 40% y el 100% cobra los aumentos. Si la intergremial no salía a las calles no hubiéramos conseguido este acuerdo” manifestó Molina.

En este sentido acusó al sector gremial conducido por Pedro Serrrudo sosteniendo que “hay un apriete por parte de la UTM para que no salgan a la calle”.

“La semana que viene peleamos por marzo y abril, esto no está cerrado. Los compañeros tienen que entender si nos manifestamos es por nuestro salario” finalizó Molina.