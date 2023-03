Máximo Kirchner en Avellaneda: "Es bastante mediocre resignarnos a que nuestro valor sea que no vuelva Macri"

Además de ratificar la importancia de la unidad del peronismo, la reunión de la mesa del Frente de Todos dejó otra definición: apuntar contra el fallo judicial que inhabilita políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer reapareció en un acto en Río Negro. Ese es el principal punto de partida que convocó este sábado a militantes y dirigentes del peronismo bonaerense a un plenario en Avellaneda. El encuentro finalizó con los discursos de Máximo Kirchner y Axel Kicillof que apuntó contra la oposición y la Justicia: "Son una banda mafiosa que busca proscribir".

Bajo la consigna ''Luche y Vuelve, Cristina 2023", los militantes peronistas encolumnados en agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se congregaron en la sede de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de la localidad de Avellaneda. Además de los discursos, se conmemorará el 50° aniversario del triunfo electoral de Héctor Cámpora, como candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) el 11 de marzo de 1973.

En el inicio de su discurso, Máximo Kirchner resaltó el triunfo electoral del 2019 contra Mauricio Macri, al que consideró "un candidato bancado por el partido judicial, el poder económico, los grandes medios y que hacia una utilización política de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para presionar, extorsionar y suprimir a quienes no pensaban como él. Fue tanto el desmadre de poder que hubo en la República Argentina que ese propio presidente decidió investigar a los propios compañeros con los que gobernaba".

Luego, el diputado criticó las políticas económicas de la oposición y recordó que "lo hicieron en el 2001, en el 2017 y si ganan van a volver a hacer lo mismo. Pero ese no es motivo suficiente para pedir que nos voten. Es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor de propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorias populares argentinas, como ha sido siempre en nuestro historia".

"Nuestro país no está de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se cuida andando de rodillas. Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea: una, no dos ni tres", pidió.

Máximo Kirchner pidió por una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional

Máximo Kirchner hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entendiendo que "cualquier persona con un mínimo grado de conocimiento lógico y con un poquito de racionalidad se da cuenta que de la manera que está reestructurada esa deuda, es imposible proponerle a los argentinos mejorar y, a la vez, enfrentar a los acreedores. Las dirigencias que quieran gobernar deberán dialogar con la sociedad con los talones bien pegados al suelo y sin mentir".

En ese sentido, destacó que "el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, pelearon palmo a palmo con el FMI para que la moratoria para 800.000 argentinos y argentinas salga adelante y todavía no ha sido promulgada por nuestro gobierno diez días después".

Posteriormente manifestó que "nunca les mentimos cuando les dijimos a qué venía el FMI. Y si bien Mauricio Macri es el principal responsable, quizás si nuestro frente político hubiese tenido mayor decisión y coraje nuestra realidad y la negociación se hubieran dado de otro modo".

El diputado nacional criticó que "el Fondo aprieta, la Argentina cede y nos quieren comprar por baratijas las cosas. La gran discusión es que nos van a empujar a tres flexibilizaciones si no se cambia el acuerdo: flexibilización laboral, impositiva y de las normas ambientales para poder obtener grandes ganancias a costa de nuestro territorio. No conformes a dejar sin posibilidades a la gente, también buscan destruir los lugares donde labura nuestra gente".

"El FMI no puede explicar para qué prestó la plata y en qué se uso la plata. Nadie del partido judicial le ha preguntado a la anterior administración del Estado qué han hecho con los U$S 45 millones que se le prestaron", sostuvo y añadió que "al prestamista ni siquiera le interesó cómo le íbamos a pagar porque el negocio era otro: era poner a la Argentina con el hocico para abajo y extraer a costa del salario de los trabajadores, del Estado y de nuestros ríos, mares y tierras".

Además, hizo referencia a que parte de la situación económica actual es culpa de "Mauricio Macri, el gran empresariado argentino y los dueños de los medios de comunicación a los que les interesó más quedarse con Telecom que con cuál era el destino de nuestro propio país. Clarín no para de crecer y Argentina no para de caer". "Lo que no pueden hacer los empresarios es anteponer los intereses sectoriales al interés de un conjunto de la sociedad que reclama mayor igualdad, más salud, más seguridad, mejor servicio de justicia para las compañeras cuando van a denunciar violencias", siguió.

Máximo Kirchner se metió en la discusión de las elecciones 2023

El presidente del PJ bonaerense consideró que "quieren que vayamos a elecciones que tienen un tinte amañado, que no deja participar, que proscribe y busca proscribir. Si apareciera otra persona que es capaz de representar la misma esperanza actuarían de la misma manera. Esto es lo que hay que tener en claro y por eso es importante la participación de la gente".

Asimismo destacó que "es importante que no pierdan el amor propio, que no les quiebren el autoestima, porque cuando a un pueblo le quiebran el autoestima se lo llevan puesto. Trabajan todos los días para quebrarle el autoestima a la gente". "Nosotros como espacio político entendemos que puede haber un proyecto que, en vez de que se vaya la gente, vuelva al país, como empezaron a volver a partir de mayo del 2003 los científicos y las científicas", recordó.

En ese sentido, indicó que "si queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, hay que subir a la militancia a los lugares de decisión de una buena vez por todas, y ahí vamos a ver cómo se negocia, se batalla y se discute".

"Hay que sacarle el miedo a la gente en esta elección. Si se tiene postura firme ante los que prometen tempestades, también nuestro país va a salir adelante. No vamos a salir adelante si el miedo reina en nuestra dirigencia. No tener miedo no significa hacer locuras, sino tener en claro las decisiones que tenés que tomar y sus consecuencias. Hay dos tipos de consecuencias pero se piensa solo en una: el daño que te pueden hacer", opinó.

Máximo Kirchner continuó anhelando que "ojalá que nuestro gobierno hubiera explicado por qué accedía a un acuerdo no diciéndole que era el mejor acuerdo del mundo y que iban a venir milagros y días que no vinieron, como ustedes ven hoy. Sino diciéndoles que estaban siendo extorsionados por culpa del ex presidente Macri que nos había puesto de rodillas con el FMI".

De cara a los próximos comicios, sostuvo que "vamos para todos lados no por el deporte de ganar elecciones sino porque realmente queremos representar los sueños de nuestro pueblo. De eso se trata finalmente". "Parece mentira que tras la persecución del partido judicial y el hostigamiento mediático constante, haya compañeros y compañeras que están más interesados en ganarle a Cristina que sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras: hay una compañera que en el 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada, y algunos que todavía dudan lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales", manifestó.

Para cerrar, el diputado postuló que "es hora del pueblo, es hora de la gente" y pidió "más humildad compañeros. A ponerse a disposición de la gente para poder construir realmente una victoria en octubre, pero no una victoria para administrar la miseria del FMI; sino una victoria para que los argentinos y argentinas realmente disfruten de su tierra, de su riqueza, de su pueblo".

