El Papa Francisco habló sobre visitar Argentina: "Podría pasar después de una elección"

El Papa Francisco brindó una entrevista con Daniel Hadad para Infobae en la que se refirió a la posibilidad de visitar Argentina.

Francisco explicó que la idea estaba planificada para el 2017. “Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después".

El Papa no negó su intención afirmativa de venir al pais. "Ese después es lo que estamos esperando [de] la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad".

Sin embargo Argentina está nuevamente en tiempo de elecciones y eso aparentemente sería un condicionante. "Podría pasar después de una elección. En tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero. Pero…”, cerró el pontífice.

Fuente: Infobae.