Rosario de la Frontera entre elecciones y juicios

El intendente Gustavo Solis aseguró su inocencia en la acusación por fraude en la administración pública. No analizó de la misma forma las causas contra el Diputado Orozco.

La acusación elevada a juicio que involucra al actual intendente de Rosario de la Frontera por incumplimiento a los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho en concurso real, podría afectar la decisión de los salteños en un año atravesado por las elecciones. Sin embargo, Gustavo Solis expresó por Aries, su seguridad en la intención de candidatearse para la reelección.

"Estamos convencimos de nuestra inocencia y queremos demostrarla", destacó remarcando su necesidad de apresurar el proceso judicial: "no quiero que me tengan en la quimera de siempre teniéndome con la cabeza debajo de la suela".

Solis consideró que la acusación tuvo trasfondo político. "Es evidente que ha sido un armado político, mediático de un auditor que ha denunciado y que hoy no forma parte de la auditoria” y afirmó tener “las cuentas al día”, habiendo rendido las acciones de su gestión en el Concejo Deliberante el 1 de marzo.

Otra figura política implicada en proceso judicial es el actual Diputado Gustavo Orozco acusado de delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y vejaciones, junto a otros miembros de la fuerza policial. Al ser consultado por esta causa, Solis expresó su punto de vista crítico.

“Personalmente puedo decir que muchas de las cosas de la que se le acusan son verdad, de hecho no miremos para atrás, cuando os decís hay alguien que tiene 40 causas judiciales, 37 o 32, y muchas de estas relacionadas con delitos contra las personas, libertades y derechos. Me preocupa”, opinó y destacó las acusaciones que el legislador también tiene por violencia de género. “Una persona violenta no le hace bien a la política independientemente del partido político que represente”, finalizó.