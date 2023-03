Santa Fe: esta semana se reunirá el intendente Javkin con el Ministerio de Seguridad nacional

El intendente confirmó que esta semana llegarán a la ciudad referentes del Ministerio de Seguridad para motorizar acciones conjuntas. Aníbal Fernández no vendrá.

El intendente Pablo Javkin analizó el momento que vive la ciudad tras el asesinato del niño de 11 años y la balacera en la escuela de zona sur.

“A las 20.30 se produce este hecho en un lugar que debía estar custodiado por gendarmería, si que se produzca ninguna persecución”, comentó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, sobre la balacera.

Además, informó que este martes llegan enviados del Ministerio de Seguridad. “En la calle no hay acción. Si hay un lugar donde asume la custodia Gendarmería y no está… Jamás pasó esto, que vengan las fuerzas federales y suban los delitos”, se quejó.

“Se meten con los pibes y las escuelas”, lamentó, y sumó: “Es con las fuerzas federales. Me niego que demos por perdido algo cuando no se intenta. No estaban ahí para perseguir una moto”.

Fuente: Cadena 3