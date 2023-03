Intendente salteño se enojó y no discurseó las sesiones legislativas: ¿Sos tonto, vos?

El intendente de Colonia Santa Rosa, Jorge Guerra, se enojó y decidió interrumpir el mensaje que debía brindar ante los ediles en la inauguración. No habló más de un minuto.

Entre insultos se retiró y, de paso, maltrató a la prensa.

Lo que podría haber sido una apertura de sesiones normal, en el Concejo Deliberante Colonia Santa Rosa fue todo lo contrario, ya que Mario Guerra se fue a los gritos e insultando a concejales y trabajadores de prensa. Por Aries, Facundo Domínguez lamentó que la localidad sea noticia por estos hechos vergonzosos.

El presidente del cuerpo deliberativo, Facundo Domínguez aclaró que el intendente Mario Guerra sí realizó la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias, este 1 de marzo en el Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, en Orán.

"Empezó su discurso, fue la repetición de lo que dijo el año pasado, los mismos problemas", señaló al tiempo de relatar que esto fue advertido por uno de los ediles a lo que Guerra ofuscado dijo que "si no le gusta, me voy". Cosa que efectivamente hizo, continuó: "Se levantó y se fue, no dejó ninguna documentación y no pudimos tener la oportunidad de saber lo que la comunidad pide sobre la gestión", lamentó.

"Una falta de respeto, no solo al Concejo sino a los medios de comunicación porque aparte salió insultando", amplió.

Domínguez cuestionó que Colonia Santa Rosa sea noticia por estas cosas: "Si no es por el tema de los incendios, el juicio político, la destitución del intendente y ahora por algo que históricamente nunca pasó en el Concejo Deliberante".

Arremetió asimismo contra la Justicia, ya que la destitución de Guerra ha sido judicializado. "No tenemos ninguna novedad", aseveró.

Finalmente, quien preside el Concejo Deliberante advirtió que Colonia Santa Rosa es "el único Concejo de Orán que aun no ha recibido el Presupuesto 20232, por lo que no pueden trabajar con normalidad, subrayó.

Video capturado de: Una Mañana diferente