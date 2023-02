‘Mañana será bonito’, el álbum de Karol G

Karol G no para de aumentar la expectativa de sus fanáticos con relación al lanzamiento de su álbum: ‘Mañana será bonito’, que saldrá oficialmente al mercado el viernes 24 de febrero.

En este sentido, durante las últimas horas la cantante urbana reveló el listado de canciones que integran su cuarto trabajo discográfico. Fue así como desde sus Historias de Instagram publicó el nombre de sus temas y los artistas con los que colabora.

Ya se conocían, porque las había lanzado desde el año pasado, las canciones: ‘Cairo’ (en la que trabajó con el productor Ovy On The Drums, amigo cercano con el que ya ha grabado varios temas); también están incluidas ‘Provenza’ y ‘Gatúbela’ (colaboración con el puertorriqueño, Maldy).

Ya para este año, a principios de febrero, estrenó el visualizer de ‘X si volvemos’, canción que hizo a dúo con Romeo Santos, quien se dedica principalmente a la bachata, pero de vez en cuando también explora el reguetón, como fue este caso con la reguetonera colombiana.

No sobra mencionar que, durante su reciente paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (2023), la paisa interpretó por primera vez ‘Mientras me curo el cora’, la primera canción de su disco de la que hasta el momento no se le conocía ningún detalle. Incluso, en pleno escenario le dedicó dicha interpretación a su hermana mayor, Verónica Giraldo, quien compartió en sus redes sociales no estar en un buen momento emocional tras haber dado a luz.

En la mañana de este jueves, 23 de febrero, Carolina Giraldo Navarro (su nombre de pila) compartió un breve fragmento de ‘Ojos ferrari’, colaboración con el estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Justin Quiles, y el dominicano Ángel Dior.

Ahora sí, aquí están las canciones de las que todavía no se les conoce ni la más mínima melodía: ‘Pero tú' (colaboración con el español Quevedo), ‘Besties’, ‘Gucci los paños’, ‘Tus gafitas’, ‘Mercurio’, ‘Kármira’ (colaboración con la española Bad Gyal y el jamaiquino Sean Paul), ‘Carolina’, ‘Dañamos la amistad’ (colaboración con el panameño Sech), ‘Amargura’, ‘Mañana será bonito’ (colaboración con la mexicana Carla Morrison).

Y, por supuesto, la más esperada: ‘TQG’ con Shakira. En varias ocasiones Karol G ya había expresado la gran admiración que siente por la barranquillera, a quien desde el comienzo ha tenido como referente en la industria. Ahora, por fin, lanzarán una canción en conjunto, cuyo videoclip también saldrá el 24 de febrero.

Febrero, un gran mes para Karol G: cumplió años y conoció a Rihanna

Durante las últimas semanas, la cantante urbana ha disfrutado de importantes momentos en su vida. Para empezar, junto con algunos amigos asistió al Super Bowl 2023 (final de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL); desarrollado el pasado 12 de febrero. Y, Rihannafue la artista encargada del famoso show de medio tiempo durante el evento deportivo.

Karol G ya había demostrado toda la admiración que tiene por la estrella pop, a quien pudo conocer después de terminar su espectáculo. Incluso, compartió fotografías y videos con la artista nacida en Barbados. “¡Como fan, tengo que decir que este fue el highlight de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo”, escribió la cantante colombiana al respecto.

Poco después, el 14 de febrero, celebró su cumpleaños y lo hizo en República Dominicana. En esta oportunidad, Karol G festejó sus 32 años de vida.

Ya el 24 de febrero lanza álbum y días antes fue premiada con gaviota de oro y plata en Viña del Mar 2023. Prácticamente, la cantante urbana está imparable y seguramente durante este año tendrá muchos éxitos más.

Infobae