“No tengo miedo, va a ser una pelea dura”, dijo Emiliano Durand

Hace dos semanas el Senador Emiliano Durand presentó una denuncia en la fiscalía de ciberdelitos luego de ser foco constante de hostigamientos e injurias desde un perfil falso de redes sociales, financiado desde Buenos Aires. “Tuvo que ver simultáneamente con mi candidatura como intendente de la ciudad de Salta”, explicó. “Lo viví en carne propia”, agregó el senador.

En los últimos días se realizaron pintadas “anónimas” que tenían como propósito atacar directamente la imagen del Senador capitalino. La justicia y la policía investigan quiénes pudieron ser los autores materiales e intelectuales de dichas pintadas.

“Cuando hice esta denuncia no tuve el eco que pensé que iba a tener de otros dirigentes”, manifestó Durand, “yo espero que la campaña sea propositiva, los salteños y los argentinos estamos cansados de las peleas y los ataques. La situación no admite eso”, dijo.

Más adelante Durand consideró que no forma parte de una prioridad para los vecinos escuchar a diferentes candidatos atacarse, consideró que ésta es una de las prácticas que deben cambiar por completo en el escenario político y reconoció que él no hará campaña hablando mal de otros dirigentes.

“No estoy solo, no tengo miedo, va a ser una pelea dura”, reflexionó el legislador, sobre las amenazas y los agravios que recibió, “trato de preservar mucho a mi familia, me preocupa cuando mienten, no quiero que mis hijos pasen un mal momento”, sentenció.