Cargos heredados: diputada oficialista rechaza la prohibición constitucional

El artículo 172 de la constitución provincial establece que “La Intendenta o el Intendente dura cuatro años en sus funciones y puede ser reelegido por un solo período consecutivo. Si ha sido reelecto no puede ser elegido, sino con el intervalo de un período. No pueden ser elegidos por un período inmediato al cese del cargo de Intendenta o Intendente sus parientes hasta el segundo grado, su cónyuge o con quien tenga unión convivencial”.

Pese a la prohibición taxativa, incorporada en la última reforma de la Constitución, la diputada Nancy Jaime, del bloque Mas Salta, indicó por Aries que desde el oficialismo apoyarán la candidatura a intendenta de Moira Dantur, quien actualmente ejerce ese cargo modo interino en el municipio de Río Piedras, departamento Metán y de manera simultánea se desempeñó como concejal desde diciembre de 2021.

Moira Dantur es hija de Gustavo Dantur, diputado provincial de Metán e integrante del bloque Mas Salta, fue reelecto como intendente de Río Piedras en el año 2019 por un período de cuatro años que no completó.

“Los cargos no se heredan, el pueblo los elige, si el pueblo decide que la hija del diputado Dantur va a ser electa intendenta, la gente la va a poner en el lugar”, dijo la diputada Nancy Jaime.

Ante el señalamiento de lo que establece la Constitución Provincial sobre la postulación de parientes de un intendente, Nancy Jaime sostuvo: “a mí no me parece, si el pueblo decide, desgraciadamente uno no elige ser ‘la hija de’, si la gente la elige, elige a la persona, no a la hija de…”.