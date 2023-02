Natalia Aguiar: “La cartelización de la obra pública surge en el Poder Judicial”

Natalia Aguiar visitó el programa Cara a Cara para dialogar sobre el contenido de su libro, y la vigencia del mismo, en momentos en los que el Congreso de la Nación debate la posibilidad de un Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema.

En tal sentido la Dra. Aguiar dijo que Lorenzetti construyó un tejido “con apariencia de legalidad vulnerando la Constitución”. Detalló cómo, quien se desempeñaba como Presidente de la Corte armó leyes paralelas sin que pasaran por la aprobación del Congreso. “Lorenzetti armó acordadas para sacarle del presupuesto del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura arrogándose facultades legislativas que no tiene”, manifestó Aguiar.

En el libro se desarrollan las denuncias efectuadas por los ingenieros y arquitectos de obras que se debían llevar a cabo, sin embargo, no existieron. “Operadores vinculados a Lorenzetti los obligaban a firmar obras que no se hacían, se pagaban y no se hacían. La cartelización de la obra pública surge del Poder Judicial”, manifestó la Dra. Aguiar.

En cuanto a las irregularidades financieras, Aguiar explicó que la Justicia mantiene los recursos en Plazos Fijos en dólares, hasta la fecha de publicación del libro, el monto que atesoraba la Corte rondaba los 12 mil millones de dólares. “La Corte no da información de dónde está el dinero, en qué bancos. Este dinero está afuera, no está en la nación, tampoco se dignaron a presentar de forma completa las Declaraciones Juradas que corresponde que realicen como funcionarios públicos. Conocen todas las tácticas para evadir la Ley”.

Por último, la Dra. Natalia Aguiar explicó que su libro fue censurado por la editorial que lo publicó por lo que, ella lo ofrece de manera gratuita a las personas que estén interesadas en obtenerlo.