Jueces criticaron el inicio del juicio político a la Corte Suprema y le reclaman por las vacantes

Compromiso Judicial, una de las agrupaciones de jueces nacionales y federales, criticó el inicio del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que comenzó ayer en una sesión preparatoria en la Cámara de Diputados y le reclamó al gobierno nacional por las vacantes que hay en el Poder Judicial.

“Frente a los actos preparatorios de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en relación a las denuncias formuladas contra los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteramos nuestra fuerte preocupación sobre el riesgo institucional que tal proceder ocasiona, ello en la medida que tal proceder se fundamenta en el contenido de sus sentencias”, sostuvo Compromiso Judicial a través de un comunicado.

La referencia es a que el gobierno planteó el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por sus fallos sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y casos de delitos de lesa humanidad.

La entidad propuso que “debe trazarse en el comienzo del 2023 una agenda de trabajo que consolide y ponga en funcionamiento las instituciones y asumir el rol que nos compete de lograr el equilibrio que la Constitución reclama para un Estado pacífico y republicano de gobierno, avanzando sobre los problemas reales y diarios, tanto de la justicia como de la sociedad”.

En esa línea planteó un déficit histórico en el Poder Judicial: las vacantes de jueces nacionales y federales. “Tan solo entre los 602 Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales del país, hay a la fecha 241 vacantes, de las cuales, 51 están a consideración del Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación”, explicó.

“De esta forma, lo sucedido en el recinto nos conmueve a exhortar a las autoridades de los demás poderes a trabajar en conjunto para dejar de lado cuestiones particulares y avanzar para brindar a la sociedad una justicia más ágil, eficiente y en funcionamiento. Solo sobre la base del respeto a la Constitución Nacional podrá sentarse la base de un país más justo y democrático”, concluyó.

La Comisión de Juicio Político comenzó ayer el debate por el proceso contra los jueces del máximo tribunal con duros cruces entre el oficialismo y la oposición. La Comisión volverá a reunirse el próximo jueves a las 11 horas.

“Venimos con la intención de debatir todo lo que haya que debatir. No veníamos con la intención de hacer consideraciones políticas. Creemos que estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”, planteó Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos. “Claramente la intención del Gobierno es llevarse puesta a una de las instituciones más importante de la República. Lo que hoy está mostrando el oficialismo, que está montando este circo político, es que la única política consistente ha sido el intento de cooptación del Poder Judicial y la búsqueda de impunidad para la vicepresidenta”, sostuvo la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña en una de las respuestas de la oposición, sector desde el que plantearon que el juico político no prosperará porque el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo en el recinto.

También hubo cruces tensos. “Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros.... Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”, le dijo el diputado peronista Alejandro “Topo” Rodríguez.

“Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Dejeme terminar la idea y digo lo que quiero”, señaló la diputada Vanesa Siley (FDT) cuando hablaba y se escuchaba de fondo la palabra de Mario Negri, con opiniones sobre sus dichos. “Diputado Negri, diputada Banfi, dejen terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor”, pidió entonces la presidenta de la comisión Carolina Gaillard.

“Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas”, continuó Siley a modo de queja. Y luego, ante el pedido de la presidenta para cederle la palabra a Negri, con el fin de que el diputado pudiera expresar su idea, Siley concluyó: “No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo”.

Infobae