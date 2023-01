Ola de despidos: Spotify reducirá su planta laboral esta semana

La ola de despidos en las tecnológicas no para. A Microsoft y Amazon, ahora se le suma Spotify que anunció recortará su planta laboral esta misma semana, según informó Bloomberg.

La ola de despidos en las tecnológicas no para. A Microsoft y Amazon, ahora se le suma Spotify que anunció recortará su planta laboral esta misma semana, según informó Bloomberg.

Spotify confirmó que despedirá alrededor de 600 empleados (6% de su plantilla) según Bloomberg. CEO Daniel Ek: "Durante los últimos meses hemos hecho un esfuerzo considerable para controlar los costos, pero simplemente no ha sido suficiente".



Los expertos explican que el gasto digital mundial se está resintiendo, y los ingresos publicitarios caen con él, lo que ha llevado a las empresas tecnológicas, que no hace mucho eran las preferidas del mercado bursátil, a reducir los costes laborales para prepararse para la recesión económica. "Las presiones del coste de la vida hacen que los consumidores busquen formas de reducir su gasto discrecional en gastos como suscripciones de música y otros servicios no esenciales", explicó Victoria Scholar, responsable de inversiones en Interactive Investor.

Scholar se refiere a la sensación de invencibilidad de Silicon Valley del pasado, que impulsó un periodo de expansión desmesurada durante la época de los tipos de interés mínimos. Sin embargo, en 2022, el sector cayó en picado por el aumento de la inflación y los tipos de interés, la desaparición del boom tecnológico que se vivió durante la era de la pandemia y la ralentización de la economía mundial. "El resultado ha sido una serie de decepcionantes comportamientos bursátiles y una serie de recortes de plantilla", comentó la analista.

La temporada de resultados del sector tecnológico promete ser el centro de atención en los próximos días, con Netflix poniendo el listón muy alto después de que sus cifras de suscriptores superaran las expectativas.

"Más recortes de empleo podrían proporcionar un viento de cola a las acciones del sector, pero con la Fed manteniendo su senda de subidas de tipos, el panorama sigue siendo incierto", reconocen desde Interactive Investor.

Los gigantes tecnológicos se vieron muy perjudicados este año por la vuelta a la normalidad y la inflación.

Aumento de precio en 2023

Spotify anunció que aumentará el precio de sus servicios en 2023. Así lo confirmó Daniel Ek, CEO de la compañía en una entrevista con The Wall Street Journal. Si bien no adelantó a partir de cuándo será ni cuáles serán los nuevos valores, el anuncio sorprendió a los usuarios luego de que la empresa presentara un balance poco favorable.

Spotify reportó una pérdida por acción de 0,99 euros (0,99 dólares) sobre ingresos de 3040 millones de euros, que se compara con la estimación promedio de analistas de una pérdida por acción de 0,88 euros sobre ingresos de 3020 millones de euros.

Spotify informó que su millón de usuarios activos mensuales (MAU) creció un 20% a 456 millones, superando el consenso de Bloomberg de 450,7 millones. La compañía tenía 195 suscripciones premium al final del tercer trimestre, un 13 % más que el año anterior y ligeramente por encima de la estimación de analistas de 194,2.

Sin embargo, los márgenes brutos cayeron 200 pb a 24,7% con respecto al mismo período del año anterior, por debajo de la estimación de 25,2%. Spotify culpó a los márgenes más bajos de un crecimiento de anuncios más lento de lo esperado.

Pero en este contexto, Daniel Ek aseguró que confía en que este aumento no perjudicará el número de usuarios.

Con información de Ámbito