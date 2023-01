“El agua no llega nunca pero las facturas lo hacen en tiempo y forma”

“Lo único que ha hecho el Comité de Crisis Hídrica en Tartagal fue repartir agua cual aguatero del 1800, la función del Estado me parece realmente vergonzosa, voy a asistir a la marcha contra la falta de agua porque más allá de que soy Concejal, también soy un ciudadano y me está faltando este recurso.” Manifestó Restom

“Hay fondos que tendrían que haber llegado para obras y siguen sin aparecer, nos dicen que han invertido pero no ha cambiado nada, van a cumplir dos meses de declarada la Emergencia Hídrica y aún no hay solución, entonces no creo absolutamente nada en las promesas que hacen. Un punto importante es que los bidones no llegan a tiempo y no llegan a todos. Destacó el Concejal

Y en esa línea continuó: “Según el Presupuesto Provincial habían sido invertidos 14 mil millones de pesos para obras hídricas, no sé a dónde fueron, en esta ciudad no cambia nada hace mucho tiempo. Dijo el Concejal

Y finalizó diciendo: “La única certeza que tengo es que cuando abro la canilla. el agua no sale, pero las facturas, todas, llegan a tiempo” Aseveró Restom.