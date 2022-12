Redrado: “No tener respeto por las leyes es lo contrario a lo que necesita la Argentina”

El economista Martín Redrado confirmó que a partir de febrero asumirá como titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, con foco en relaciones económicas internacionales, financiamiento de proyectos de infraestructura y de integración.

“Horacio Rodríguez Larreta tiene un enfoque que la Argentina necesita; un programa integral de estabilización, crecimiento y desarrollo. Yo vengo sosteniendo lo mismo, que la Argentina necesita un plan, equipo, leyes. Primero trabajando desde la Ciudad, pero pensando en la integración de la Ciudad con el mundo y la integración de la Argentina con el mundo”, dijo Redrado en diálogo con Radio Continental.

Consultado sobre su nueva función dentro del Gobierno porteño, Redrado manifestó que la Secretaría de Asuntos Estratégicos significa mirar a la “integralidad” de las posibilidad que tiene la Argentina de crecimiento en el mundo y las posibilidades que tiene la ciudad. Uno de los objetivos centrales será la creación de empleo de calidad.

“Tengo todavía compromisos con el exterior y me voy a hacer cargo en las primeras semanas de febrero. Lo vamos a hacer desde la Ciudad interactuando con todas las provincias, con todos los Gobiernos provinciales y on un plan desde 2023 hacia adelante”, dijo.

Redrado aseguró que su intención es formar parte de un proyecto de país distinto. “Los argentinos tendrán que votar. Nosotros vamos a trabajar desde la Ciudad y con las provincias en esa idea de integración con el mundo”, dijo.

El ex presidente del Banco Central no anticipó si formará parte de un eventual futuro Gabinete nacional en el caso de que Horacio Rodríguez Larreta sea electo como presidente. “Paso a paso; soy futbolero. Hoy me toca trabajar en el espacio de la Ciudad analizando temas de infraestructura social, de mejora de calidad y de vida pero con una mirada integral que trata los problemas económicos, sociales, educativos, con una mirada para integrar a todo nuestro país. La Ciudad de Buenos Aires no pude estar al margen de todo un proyecto nacional”, agregó.

Finalmente, Redrado opinó sobre la reacción del Gobierno de Alberto Fernández frente al fallo de la Corte Suprema sobre el reparto de la coparticipación. “La Argentina necesita generar políticas previsibles y esto genera imprevisibilidad. Argentina necesita, para que haya más empleo y producción, necesita darle un horizonte al sector privado para que pueda crecer y planificar. Esto es todo lo contrario; esto es no tener el respeto por leyes. Genera incertidumbre y es todo lo contrario a lo que necesita la Argentina”, manifestó.

Cambios en el Gabinete porteño

Esta semana, Rodríguez Larreta anunció que el economista Martín Redrado será el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos; el diputado nacional del PRO Waldo Wolff asumirá como secretario de Asuntos Públicos; y su colega de bloque legislativo Silvia Lospennatoserá nombrada titular del Consejo Consultivo para la Igualdad de Oportunidades, un cargo que desempeñará ad honorem y sin renunciar a su banca.

Infobae