Visiones y mitos

Desde la falsa historia de la Virgen de Chachapoyas , a las apariciones en Bario Santa Lucia, en la Calle San Juan , en Castañares y alguna otra que ya se me olvida,

De todas esas, no queda ni el recuerdo. Hubo una aparición extraordinaria por el movimiento de miles de personas que decían verla, pero no paso de eso. Por qué? Porque parece que ciertas visiones, ya que no son apariciones, necesitan de un poderoso relato para sostenerlas. O un relato, o un emperador que las promueva.

Pasa. Los antiguos romanos hablaban de estatuas que se movían y hay aun en los Estados Unidos una fotografía de Elvis Presley a la que se le vieron lágrimas. Milagros? Bueno, ud deben haber sabido la historia de Jaime Press, el famosísimo manosanta de Carlos Paz, que era un fenómeno tal como la Virgen del Cerro de Salta. Era un ídolo al cual reverenciaban como si fuera Jesús en la tierra, y había contingentes de miles de turistas que lo iban a visitar.

Pero, hay mitos e historias que persisten. Y eso, pese a los ataques recibe, como los mitos navideños, porque de pronto hemos dado en creer lo que enemigos del cristianismo difunden. Por ejemplo, que Papa Noel no es cristiano, cuando en realidad era de origen cristiano, tanto que era un obispo. O que el árbol de navidad es nórdico, pero bien debe saberse que el árbol era representado frecuentemente en escenas cristianas de la edad media.

Pero es que los mitos, son el programa que constituye una nación, una identidad nacional. Hoy, Grecia no es la nación admirable y poderosa de otros tiempos, porque dejo de creer en sus dioses. Otra cuna de nuestra civilizacion, Egipto, tenia dioses míticos, que mientras fueron sostenidos aseguraron la grandeza de ese país.

Cuando critican nuestra fe, o nuestras costumbres navideñas, atacan nuestra identidad.Nuestros genes culturales.

Hoy podremos decir que San Martin y Mariano Moreno reportaban a Gran Bretaña y hasta discutir los colores de nuestra bandera…y sin embargo ellos fueron motivos de orgullo para nosotros. Creímos en el mito de san Martin Libertador de América o que los colores de la bandera venían del cielo, pero fuero nuestras mitos fundadores. Y tan poderosos que nos aglutinaron.

Una madre atea, me preguntaba una vez, si creer o no creer en papa Noel, que se ha despojado de su mitra de obispo para ser universal. O los Reyes magos, que son uno de nuestros mitos mas queribles, aunque en ninguna parte de la biblia hablen dela raza de ellos.

Bien, la respuesta era que no podíamos privar de la magia de esas creencia a los niños, y menos a nosotros,porque aun hoy en esta época de tanto tecnología y cientificismo, hay dimensiones que se nos escapan, y quienes conozcan de física cuántica entenderán. Como ya contamos: El Alejandro Magno de los Incas, el famoso emperador Pachacuti, le dijo a sus sabios “dejemos que la gente adore al sol…pero investiguen, que hay algo superior detrás de todo eso, que le da vida “

Pero lo que le da fuerza y sabor a la tradición, es la magia. La magia. Creemos aun , que la navidad tienen magia, y ese sentimiento nos une. Hay brillo y encanto en los colores, en los sonidos de campana, en las canciones, en los regalos a los niños, una tradición universal, y en el espacio privilegiado que les damos a los buenos sentimientos.