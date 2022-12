Stallone protagoniza la serie "Tulsa King", que se estrena este domingo en Paramount+

Sylvester Stallone lleva medio siglo en el mundo del entretenimiento, lo cual le ha permitido convertirse en uno de los rostros más icónicos de la industria. Gracias a emblemáticos personajes como Rocky, Rambo, entre una veintena de papeles, el actor ha conseguido ser un referente del cine y ahora busca serlo en la televisión.

Aunque Sly ha tenido participaciones en la pantalla chica desde inicios de los 70, todas ellas habían sido pequeñas intervenciones en uno o dos episodios de diversas producciones. Al actor le tocó vivir esa época en que los actores de cine y tv no se mezclaban, quizá esa sea una de las razones por las que nunca se metió de lleno en la pantalla chica.

Ahora, en pleno 2022, el actor de 76 años regresa a los show televisivos y lo hace a lo grande. En 2017 tuvo una breve participación en el drama familiar This is Us, pero ahora que estrenará Tulsa King, Stallone no solo es el protagonista, también uno de los productores del proyecto que llegará a través de Paramount+. El show de crimen y mafia estrenará el próximo 25 de diciembre y en su primera entrega tendrá seis episodios.

La historia

La trama de Tulsa King gira en torno a un ex jefe de la mafia de Nueva York, Dwight “The General” Manfredi, interpretado por Stallone. Manfredi estuvo encerrado durante 25 años, obedece el código de silencio, es decir no delatar a sus amigos y secuaces. Por esta acción espera ser bien recompensado tras su liberación. Sin embargo, cuando queda absuelto, el personaje es desterrado de las calles de la costa y del negocio. Finalmente es enviado a las tierras baldías del medio oeste.

La nueva sangre a cargo de la empresa criminal envía al veterano de la mafia a Tulsa, Oklahoma, con el pretexto de instalarse en el estado cercano. En realidad, es solo un pretexto para deshacerse del protagonista. Pero Manfredi tiene otra idea, decide establecerse en dicho lugar en vez de verse forzado a un retiro obligado. Ahí empezará su propio negocio criminal, aunque a la larga eso incomodará a sus antiguos camaradas.

Gángster por primera vez

Stallone ha hecho su carrera interpretando a tipos duros, pero nunca había tenido la oportunidad de dar vida un papel de mafioso realmente serio. El actor normalmente es recordando por su popular personaje de boxeador o por decenas de películas de acción, pero nunca se le ha visto interpretando a un criminal más serio. Un poco al estilo de lo que hace Martin Scorsese.

Este es un personaje que la celebridad había estado buscado desde hace varios años. En una entrevista con Infobae, Sylvester detalló que: “La oportunidad de interpretar este tipo de personaje no se había presentado durante unos 50 años”. y agregó: “Pensé: ‘Dios, ¿alguna vez tendré la oportunidad de interpretar a este tipo de gánster?’. Porque quería probar un tipo diferente de gánster. Y luego, una noche a las 3 de la mañana, recibí una llamada telefónica de Taylor Sheridan [uno de los guionistas más importantes de la televisión] y me dijo: ‘Hey, tengo esta idea. ¿Quieres interpretar a un gánster?,’ le dije que sí y me dice: ‘¿Quieres escuchar la historia?’ y le dije: ‘No me importa cuál sea la historia, dije que sí. Buenas noches’. Y eso fue todo, yo estaba adentro. Y luego comenzaron a construir una historia”.

¿Quién es quién en Tulsa King?

Al igual que en la historia que protagoniza, Stallone tuve que reunir a un equipo de especialistas en el género para llevar su historia a la pantalla. En Tulsa King, Manfredi se ve obligado a buscar habilidades en un lugar inusual y desconocido. Pero cada ciudad tiene sus personajes sórdidos, por lo que Manfredi los busca y los encuentra para completar a su grupo.

El elenco incluye a Martin Starr (Spider-Man: No Way Home) como el dueño del dispensario de marihuana Bodhi, Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel) como el taxista Tyson y Garrett Hedlund (Reservation Dogs) como el cantinero Mitch Keller. Por su parte los personajes que se desarrollan en la ciudad están interpretados por Max Casella (The Good Fight) como Armand Truisi, Vincent Piazza (Boardwalk Empire) como Vince Antonacci y Domenick Lombardozzi (The Irishman) como Don Charles “Chickie”. “Invernizzi. El reparto se completa con Andrea Savage ( Bob’s Burgers, The Goldbergs) como Stacy Beale y Dana Delany como Margaret.

Los responsables del proyecto

Terrence Winter es el director, escritor y productor del programa y a lo largo de su carrera ha estado involucrado en algunas exitosas series de gánsteres como Los Soprano y Boardwalk Empire. En ellas se desempeñó como escritor y productor. Esto significa que Tulsa King reúne a dos veteranos para darle forma a esta nueva historia sobre la mafia.

Además el showrunner de la serie es Taylor Sheridan, quien construyó su marca contando historias criminales de pueblos pequeños pobladas por elencos de personajes excéntricos. Él estuvo a cargo de la escritura de guiones para Sicario, Hell or High Water y Wind River.

Éxito en Estados Unidos

La serie fue estrenada en Estados Unidos en noviembre pasado y desde el primer episodio, el show logró atrapar a la audiencia. La historia consiguió atraer a una audiencia de más de 3.7 millones de personas el día de su lanzamiento. Según algunos especialistas Tulsa King es simplemente una de las muchas series de Sheridan que apunta para convertirse en un éxito instantáneo. Debutó justo después del estreno de la temporada 5 de Yellowstone, atrayendo fácilmente a los fanáticos de la querida de Kevin Costner.

Segunda temporada

Después de romper récords, Paramount Network anunció que le estaba dando luz verde a una segunda entrega de esta producción. La noticia de la renovación del programa se hizo pública el 30 de noviembre de 2022. Es difícil saber cuando podría estrenar la próxima temporada. La primera parte está compuesta de diez. Quizá las nuevas aventuras se estrene en el otoño de 2023, pero no hay seguridad obre eso.

“Tulsa King se ubicó como la nueva serie número 1 del año, superando a todas las demás, incluida la precuela de ‘Game of Thrones’ ‘House of the Dragon’, con su vista previa en Paramount Network y en Paramount+”, dijo Chris McCarthy, el presidente y CEO de Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.”Rompió récords, llevándonos a nuestro mayor día de registro nuevo en la historia, razón por la cual instantáneamente dimos luz verde a la segunda temporada”.

Locaciones

La filmación de la serie comenzó en Tulsa, Oklahoma, el 29 de marzo de 2022. Stallone anunció a través de Instagram que la serie había terminado la producción de su primera temporada a fines de agosto.

Antes de que llegue Tulsa King a la pantalla, puedes ver a Sylvester Stallone en Samaritan que se encuentra disponible en Prime Video.

Fuente: Infobae