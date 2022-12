Municipales se movilizaron al CCM y piden un bono de $100 mil

Trabajadores de Tránsito Municipal, convocados por la Unión de Trabajadores Municipales, se movilizaron esta mañana por las calles de la ciudad en reclamo por el incumplimiento del acta acuerdo firmada en noviembre.

Analía, una de las trabajadoras, explicó por Aries que los puntos en cuestión son el pase a planta, el ingreso de familiares de personal fallecido, terminar la entrega de indumentaria y las estructuras inferiores.

Además, aseguró que hay muy poco diálogo de las autoridades municipales con el conjunto de trabajadores.

En tanto, el secretario general de UTM, Pedro Serrudo, resaltó que muchos de los puntos del reclamo cuentan con fallos de la propia Secretaría de Trabajo y aun así no se cumplen.

“Siempre nos piden dilatar, en la última reunión del miércoles nos dijeron que lo que pedíamos era imposible y se podía hacer después de las elecciones. Un bono después de las elecciones no nos sirve”, reclamó sobre el pedido de un bono de 100 mil pesos. “Creemos que eso le corresponde a todos los trabajadores de la Provincia”, subrayó.

Si bien dijo que están a la espera del diálogo con el secretario de Gobierno municipal, Benjamín Cruz, aseguró que “la gente no quiere saber más de postergaciones”.

La Central de Trabajadores de la Argentina acompañó el reclamo municipal y su secretario general, Julio Molina, dejó en claro que “a la unidad hay que demostrarla en los hechos”. “Si los trabajadores no somos solidarios entre nosotros, estamos en el horno”, aseveró el dirigente.

Cuestionó también la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades municipales al afirmar: “Tuve que subirme a una columna para que me atienda la Intendenta. No te atienden los reclamos, hay oídos sordos a los reclamos de los trabajadores y eso no es bueno”.

“Uno busca la paz social, tenemos sendas notas presentadas acá, nos atiende por ahí el Subsecretario de Gobierno, nos escucha, con una palmadita en la espalda dice ‘está todo bien’, pero siguen las cosas igual, no cambian”, sostuvo Molina para quien “no se está dando lo que los trabajadores necesitan para subsistir”.

Remarcó que también hay problemas en General Güemes, y subrayó: “No nos podemos hacer los distraídos, hay que atender las situaciones y, por lo menos, hacer el reclamo. Hay que sostener con la espalda lo que uno dice con la boca, y hay que ser solidarios”.