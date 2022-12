Kosiner sobre la condena a Cristina Fernández: “Un país no puede funcionar sin instituciones”

El ex diputado nacional Pablo Kosiner, se refirió en Pasaron Cosas a la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández. Recordó que en los distintos procesos judiciales que se vienen llevando adelante tuvo fallos a favor y en contra, y opinó que “esta vez le ha tocado un fallo negativo con una condena porque la justicia habrá entendido que existía las pruebas para hacerlo”.

En este sentido, el ex legislador sostuvo: “No es que la justicia funciona bien cuando hay una sentencia que te favorece y funciona mal cuando hay una sentencia que te condena. La justicia tiene la obligación y la responsabilidad de actuar con independencia y con libertad, para eso también los jueces deben estar a la altura de las circunstancias”.

Recordó, además, que la ex mandataria fue condenada por administración fraudulenta, pero no se encontraron pruebas para la acusación por asociación ilícita, y agregó: “Este fallo no es definitivo, Cristina puede apelar a la Cámara de Casación y luego a la Corte”.

Tras remarcar que “un país no puede funcionar sin instituciones”, aseguró: “En el caso de Salta, no veo una justicia que no funcione, no veo un sistema judicial vinculado a lo político. Todavía nos falta avanzar mucho en la transparencia en la administración, pero no creo que haya una cuestión de corrupción estructural”.

Sobre el final, auguró que “la salida ante esta situación de descontento y de falta de respuestas sea una salida política que vaya por arriba de la confrontación y de la grieta que tanto daño le está haciendo a la Argentina, y que aparezcan nuevos emergentes que puedan convocar a un gobierno de unidad nacional”. “Milei puede ser la expresión de la bronca, pero no creo que sea lo que el país necesita. Si creemos que ese tipo de personajes es la salida a un nuevo contrato social que necesita la Argentina, me parece que estamos complicados, nos vamos a arrepentir”.