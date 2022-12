Escándalo en Diputados: entre gritos e insultos, JxC se retiró del recinto y se levantó la sesión para crear nuevas universidades

El oficialismo comenzó el debate con el quórum de 129 legisladores. La oposición planteaba que no lograron juntar la mayoría a tiempo, por lo tanto denunciaron que el debate era inválido.

La sesión para debatir la creación de varias universidades nacionales en la Cámara de Diputados comenzó con un fuerte cruce entre oficialismo y oposición a raíz de una discusión reglamentaria: el Frente de Todos juntó los 129 legisladores para tener quórum pero desde Juntos por el Cambio aseguraban que no lo hicieron a tiempo y, por lo tanto, que la sesión estaba caída. Tras varios minutos de gritos, cánticos e insultos, Juntos por el Cambio se retiró del recinto y finalmente la sesión fue levantada.

Los cruces entra las bancadas comenzaron inmediatamente después de cantar el himno y tomarle juramento a Carolina Arricau, que asumió en lugar de Jimena López, quien pasará a desempeñarse en el Ministerio de Transporte. Varios diputados opositores se acercaron al estrado de la presidencia de la Cámara para hacer oír sus reclamos a Cecilia Moreau, disconformes porque no les dieron el uso de la palabra. Ante esta situación, legisladoras del Frente de Todos también se pararon de sus bancas al grito de “violentos, violentos”. Luego, Moreau pidió “un minuto de silencio” para ver si se llegaba a un acuerdo. “No”, fue el grito de respuesta desde las bancadas opositoras.

“A mí no me van a tratar más así por ser mujer”, dijo Moreau. Sus palabras generaron nuevamente gritos y señas de repudio desde la bancada opositora.

Desde Juntos por el Cambio argumentan que la sesión estaba convocada para las 13 y que el oficialismo pidió prórrogas antirreglamentarias. Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, señaló que al ser una sesión especial, el bloque que convoca tiene la potestad de cambiar el horario de inicio.

“La sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K”, dijo a través de las redes sociales, Mario Negri, jefe de la bancada radical.

La primera diputada en tomar la palabra fue la oficialista Blanca Osuna. Durante su discurso la oposición se mantuvo de pie al costado de sus bancas reclamando a los gritos que Moreau “cumpla con el reglamento”. “Borom bom bom, para el pueblo, educación”, cantaban desde los palcos algunos de los presentes. “Ilegal, ilegal, ilegal”, corearon a su turno los diputados del PRO, la UCR y la CC.

“Agarrá el reglamento, ¿sabés leer?”, gritó Fernando Iglesias luego de que Moreau le diera la palabra a Marcela Passo, otra integrante del Frente de Todos.

Luego de que Maximiliano Ferraro, de la CC, pidiera una moción de orden que fue rechazada, el interbloque de Juntos por el Cambio abandonó el recinto. Cuando se retiraban, desde la bancada oficialista le gritaron a Gerardo Milman que “entregue el teléfono”; también lo acusaron de “asesino”, en referencia a las denuncias de Cristina Kirchner, quien reclamó que se investigue un posible vínculo con la banda de los “copitos”.

“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. No hay pan, sólo circo. Una vergüenza”, aseguró Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, que también había abandonado el recindo.

Finalmente, ya sin quórum el oficialismo levantó la sesión.

En conferencia de prensa, Mario Negri lamentó la actitud del oficialismo: “No podía suceder otra cosa. En esta sesión especial, en donde se iban a tratar la creación de universidades, y de nuevo no tenían el número prácticamente, no dejaron hablar a la oposición. No dejaron plantear una cuestión de privilegio que es un requisito del Parlamento, que inevitablemente hay que darle la palabra al diputado”.

“Han actuado como dueños del Parlamento, pero hoy le pusimos un freno. Desgraciadamente me parece que están llevando al país a una situación de vacío institucional absolutamente peligrosa, ojalá recapaciten”, concluyó.

Fuente: Infobae