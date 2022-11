Murió Irene Cara, cantante de los éxitos de “Fama” y “Flashdance”

Irene Cara, cantante de los éxitos de “Fama” y “Flashdance”, murió a los 63 años. Fue hallada sin vida en su casa de Florida el último viernes y aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

Nacida en Nueva York el 18 de marzo de 1959, Irene Escalera -así se llamaba- fue una actriz, cantante, bailarina y compositora de origen puertorriqueño. Además, fue la voz de películas como “Fama” y “Flashdance”. Su estilo de baile impactó en muchos artistas durante la década de los 80.

La triste noticia la anunció su representante, Judith A. Moose, quien manifestó en Twitter: “No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans”.

La artista se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando. Se formó en música, danza y canto y en la década de 1970, siendo muy joven, comenzó a frecuentar los escenarios y los platós de televisión, incluyendo “The Tonight Show”, con Johnny Carson, que por entonces oficiaba de catapulta al mundo del espectáculo en Estados Unidos.

Su pico de popularidad llegó al actuar en la película “Fama”, de 1980, en el papel de Coco Hernández, así como al interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de ese film.

Tanto la canción “Fame” como “Out Here on My Own” estuvieron nominadas al Óscar por mejor canción original, ganando el premio por la canción hómonima. En la serie televisiva, su personaje se asignó a la actriz Erica Gimpel. Anteriormente, en 1978, participó en la secuela de la exitosa serie de televisión “Raíces”.

Participó también de la banda sonora de la película “Flashdance”. El tema principal, “Flashdance... What a Feeling”, le volvió a otorgar el Óscar en 1983 a la mejor canción original así como el Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop en 1984.

Lanzó a la venta tres álbumes durante los años 80: Anyone Can See, en 1982; What A Feeling, en 1983; y Carasmatic, en 1987.

Continuó con su carrera dual en actuación y música, apareciendo en películas como “DC Cab” y “City Heat”; y en varios programas de televisión. También actuó en teatro en vivo y musicales.

Contrajo matrimonio en 1986 con Conrad Palmisano, doble de escenas de riesgo de Hollywood, y se divorciaron en 1991.

Sus últimos trabajos fueron como cantante de su propia banda, Hot Caramel.

“La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor”, expresó su representante, Judith Moose. Y concluyó: “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas”.

Fuente: Infobae