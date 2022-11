Aguas del Norte reconoce que el abastecimiento es "crítico" por la falta de inversión

“Es un momento muy crítico, los vecinos no toman conciencia, y deben ser sancionados correspondientemente, no es un problema circunstancial de la empresa, durante muchos años no se invirtió en infraestructura ni se hicieron nuevos pozos, los pozos de hoy no pueden subir su nivel", aseveró.

En cuanto a las empresas a las cuales nunca se les corta el agua, García Salado explicó que ellos tienen pozos que han sido denunciados a Recursos Hídricos. “No se debe dejar que esta gente se aproveche justamente en estos momentos”, señaló.

Con respecto a la situación de Campo Alegre, Salado se refirió a “una falta de solidaridad” ya que la prioridad principal es el agua que se bebe. Sin embargo, viendo la baja del Dique, las autoridades de la región piensan más en el sector agricultor, planteó.

Por último, afirmó que la empresa no tiene la solución porque no fabrica agua y reconoció que esperan las lluvias.