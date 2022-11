“La esperanza es contagiosa, trabajemos juntos por más vida y menos droga”

Este reconocimiento fue por iniciativa de la Diputada por el Bloque Ahora Salta – Partido Ahora Patria, Lic. Julieta Estefanía Perdigón Weber, con conformidad de todos los Diputados.

En su discurso el actor expresó “He visto niños de 6 años consumiendo pasta base y a una niña de diez años siendo pagada con Paco por haber sido abusada sexualmente, y ante todo esto hay gente que consume además de consumir drogas, consumen poder y mentiras, lo que pido es que en esta nos juntemos, porque puede caer cualquier… el rico, el pobre, el comunista, el socialista, y el capitalista también.”

Pauls señaló haber intentado comunicarse con el Presidente Alberto Fernández y con el ex presidente Mauricio Macri ante esta problemática “Nos unamos todos, oficialistas y no oficialistas, necesitamos un trabajo en conjunto, y por más que me he intentado comunicar, ellos aún no han respondido mi mensaje.”

Luego finalizó su discurso explicando que el trabajo en conjunto y la esperanza son contagiosos y que si dejamos las posturas políticas de lado podremos obtener “más vida y menos droga.”