Robaron en una estética, y la comisaría no tiene móvil

En diálogo con Aries, el propietario del local robado, Gustavo Arias contó que fue alertado por las alarmas de seguridad del robo que sufrió este martes. Destacó que siendo de zona oeste y por jurisdicción le corresponde a la Comisaría Quinta, tuvo que ir un móvil de la Octava porque no tienen un patrullero que funcione.

Respecto al robo, dijo que ingresaron por la puerta de atrás del comercio, se llevaron un televisor plasma y cabinas que estaban sobre la mesa. Además señaló que dejaron los productos desparramados por el suelo.

Consultado si fue la policía a tomarle la denuncia y hacer las actuaciones pertinentes, manifestó que si bien es de zona oeste, tuvo que ir un móvil de la Comisaría Octava porque en la Quinta el móvil está fuera de servicio por desperfectos mecánicos.

En este sentido, lamentó que el Gobierno no se ocupe de la seguridad de los vecinos, porque ahora no hubo víctimas, pero cuando pase algo de gravedad, de riesgo de una vida, no pueden esperar a que arreglen el móvil o recurrir a otra dependencia policial, sentenció.