Así será la vida del tortugo Jorge en Mar del Plata

En la mañana del miércoles, el tortugo Jorge abandonó la provincia desde las actuales instalaciones del Centro para la Conservación de la Biodiversidad, en Ituzaingó 1425 de Ciudad, hacia las instalaciones de el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata.

Allí, comenzará un proceso de rehabilitación paulatino para evaluar la posibilidad de que, eventualmente, pueda volver a su ecosistema natural, el mar. Tanto Adrián Faiella, jefe de Veterinaria del Centro Aquarium, como Sebastián Fermani, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Mendoza, recalcaron la importancia de la progresividad del proceso.

“Recordemos que Jorge ha pasado 38 años en condiciones de cautiverio muy bien cuidado y alimentado, lo que hace que hoy sea muy difícil pensar en una liberación inmediata al mar. Esto implicaría atentar contra el bienestar del tortugo Jorge. Recordemos que en todos estos años ha sido alimentado, ha nadado en una profundidad promedio de un metro y medio, y actualmente en el mar existen grandes peligros que podrían atentar contra la propia vida del tortugo”, explicaron.

“La lógica de progresividad va a ser la guía en este camino. Tenemos que estar muy seguros de cómo responde Jorge ante las variaciones que no está acostumbrado a tener y eso va a permitir que subamos de a un escalón por vez”, remarcaron.

El plan de trabajo elaborado en conjunto se basa en la premisa de mejorar la calidad de vida del animal con un acompañamiento de profesionales idóneos, y manteniendo la tutela legal del tortugo por parte del municipio. Esto implica que mantendrán las responsabilidades sobre la vida del famoso reptil. “Nosotros mantenemos la tutela legal del tortugo Jorge y nos vamos a asegurar de que cada etapa sea cumplida de la forma que corresponde y que el tortugo goce de un mayor bienestar animal”, aclaró Fermani.

Sobre los detalles del plan de trabajo, Faiella expresó que comenzaron hace más de un año con la adecuación paulatina de Jorge a un medio salino y natural. “Acá el agua contenía sal, pero no los niveles requeridos para una tortuga marina, así que antes de poder llevarlo y poder ubicarlo en un lugar con agua marina, teníamos que ver cómo respondía él a ese desafío en el cambio en la composición del agua y en la composición de la dieta. Al aumentar la salinidad lo estamos exponiendo a sodio, cloro, potasio, cosas que él ya se había olvidado que tenía en exceso en su medio natural. Entonces, al meterlo en un medio con agua salada, había que ver si en todo ese tiempo que él estuvo en un ambiente que no era el ideal, no provocó que haya algún deterioro que prohíba que él pueda controlar fisiológicamente esos niveles”, comentó.

Ya en Mar del Plata, comienza el siguiente paso del proceso: hacer su control en un ambiente meramente de agua marina. Con Jorge trabajarán entre tres a cuatro personas, entre asuntos de limpieza y alimentación. El seguimiento que realizarán se abocará al control de su peso y con muestras de sangre. "Analizaremos su actitud, su apetito y varios parámetros que nos indicarán como va respondiendo. Lo iremos observando semanalmente y por ahí con unas muestras de sangre cada 15-20 días será suficiente. Muchas veces depende de cómo lo veamos", explicó el especialista.

Jorge pasó de estar en un estanque de 20.000 litros a una pileta de agua marina natural de 120.000 litros en el Centro Aquarium. A partir de ahí, según indicó el médico veterinario, analizarán su adaptación y “encararemos la siguiente fase que es que empiece a comer y que pueda relacionarse con alguna otra especie, peces u otro congéneres de ser posible, pero al menos peces vivos. Luego ver si podemos avanzar en el proceso para ver si se alimenta voluntariamente y sólo, sin que nadie le dé de comer”. Sobre los tiempos que puede llevar esta etapa, expresó: “No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, estamos hablando de una expectativa para un año más para que el tortugo responda bien al agua salada, y de ahí analizar las próximas decisiones que esperamos, sea la de la liberación. Todo depende de su respuesta”.

“Nuestra duda es que, al estar acostumbrado a una profundidad tan baja, tenemos que buscar las maneras de ir aumentándola porque él sale a respirar a la superficie. Si lo alejamos demasiado de la superficie de golpe no estamos seguros de que él pueda valerse por sí mismo. Era un recaudo que teníamos que tomar para que él pueda de a poquito ir avanzando y musculando y teniendo más fuerza para poder movilizarse”, agregó.

Otros de los interrogantes que surge en este proceso de rehabilitación ronda la convivencia con otros animales: “Jorge va a poder convivir con animales vivos marinos como peces, porque también parte del trabajo es ver qué pasa cuando vea los peces o los cangrejos y su reacción”.

Dentro del programa está previsto que posteriormente sea traspasado a una laguna artificial colindante al mar de casi de dos hectáreas. "Nos va a permitir ponerlo en un lugar mucho más amplio y ahí vamos a tener que hacer un seguimiento con un seguidor satelital o de alguna manera para poder encontrarlo", explicó Faiella.