Posadas quiere un frente provincial que ofrezca opciones para la intendencia

El presidente del Frente Plural, Matías Posadas, destacó en Día de Miércoles la necesidad de buscar los consensos en la política argentina en donde, aseveró, “pareciera ser mala palabra en la política”.

En este sentido, ante la suspensión de las PASO en Salta, opinó que se trataba de una instancia positiva de participación, ante lo cual “ahora hay que extremar la búsqueda de consensos” dentro de cada partido.

Además, opinó que “hay que definir un frente provincial” de cara a las próximas elecciones y consideró positivo el desdoblamiento dado que “eso centraliza el debate en la cuestión local”.

Asimismo, Posadas puso de relieve su “mirada crítica a la gestión en la cuidad”, y adelantó sobre las conversaciones que buscarán mantener con Gustavo Sáenz: “Queremos ver cómo se puede llevar adelante un frente electoral en donde se respete nuestra mirada opositora en la ciudad de Salta. Tiene que haber una discusión amplia. Bettina Romero no cumplió con las expectativas y el frente que conformemos tiene que tener la posibilidad de discutir y que permita a los salteños que no queden encorsetados en la actual gestión municipal”.

“Definiremos la participación del Frente Plural en función de que nuestra mirada sea contemplada”, insistió el dirigente aunque evitó confirmar una posible candidatura. “Sin duda me he preparado mucho tiempo para llegar a la intendencia, pero hoy no estamos pensando en candidaturas. Eso dificulta la búsqueda de consensos”, cerró.