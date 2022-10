Vecinos denuncian obras mal hechas y piden a la Intendenta que vea la realidad

Se trata de obras en barrio San Justo. “Estamos hablando de la prevención del dengue y a mí me están dejando que el agua se amontone”, aseveró una vecina de la zona.

Yamila, vecina de barrio San Justo, manifestó por Aries su disconformidad con la Municipalidad por las obras que se realizaron en la zona. “Están haciendo lo que quieren en nuestro barrio, se están rompiendo los cordones cuneta, han hecho una avenida, afuera de mi casa hay una rejilla y se está rompiendo el asfalto solo”, detalló.

“De qué nos sirve que nos enripien la calle si el agua va a venir con todo y se va a lavar todo el ripio”, cuestionó molesta y expresó: “Cuando uno vive acá sabe lo que es la realidad. Tenemos el puente, una canaleta principal, y han hecho el desemboque para acá. O sea, estamos a metros del río y la Municipalidad no puede invertir plata para terminar ese canal, pero no les importa hundirnos a nosotros”.

Apuntó así a la intendenta Bettina Romero y le recriminó: “Si tanto le interesa, que venga y camine. ¿Está esperando que esté todo lindo para inaugurar la obra a irse? Si realmente piensa en la gente pobre, que camine la obra también. Ella necesita ver la realidad”.

“Yo ya he reclamado, estamos hablando de la prevención del dengue y a mí me están dejando que el agua se amontone porque no tiene la pendiente bien echa la cámara séptica que han hecho al fondo de mi casa”, cerró.