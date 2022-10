Retirados de Fuerzas de Seguridad de la provincia instalarán una carpa por promesas incumplidas

En diálogo con Aries, Verónica Párraga, retirada del Servicio Penitenciario de Salta, manifestó su descontento con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo ya que no cumplió con los compromisos que aceptó luego de una reunión con los retirados.

Uno de ellos empezó con una huelga de hambre.

Reclamaron que no se les paga en tiempo y forma ya que la actualización de sus haberes no la perciben desde hace diez meses, y además falta que actualicen las asignaciones familiares que hasta ahora no se realizó. Otro punto por el que se manifestaron fue el segundo tramo de paritarias.

En otro orden, Párraga denunció irregularidades en la Policía de Salta ya que sostuvo que para hacer política se está usando a efectivos, y que las Unidades Regionales que se inauguraron en distintas localidades de la provincia no cuentan con personal ni logística.

Finalmente, los manifestantes decidirán si instalan una carpa para que estos reclamos y muchos otros se visibilicen a nivel nacional.