El secretario de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, puso el acento en el atraso que toda la región Norte Grande muestra en materia de crecimiento respecto del resto del país e hizo foco en esta Provincia, hacia donde llegó para firmar convenios con el gobierno de Gustavo Sáenz. El propio mandatario ratificó la apreciación del funcionario enfatizando en que “los gobiernos nacionales, desde que nació la Patria, se olvidaron de este Norte y llevó a que existan dos Argentinas. La del Norte, es la de las necesidades e injusticias”.

En ese marco conceptual se ubicaron las precisiones que este jueves se ofrecieron respecto de la situación de la obra pública y sus proyecciones para 2023. La exposición en esa materia tuvo un adelanto en la Cámara de Diputados de la Nación, ante cuya Comisión de Hacienda y Presupuesto Katopodis dio fundamentos a la propuesta de una partida de más de 923 mil millones de pesos para esa cartera que se incluyó en el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. En su distribución se benefician las regiones más pobres.

Efectivamente, en el informe expuesto en el Congreso y en su discurso en el acto realizado en el Centro Cívico del Gran Bourg, se destacó que hay 5.400 obras activas en todo el país, de esas 120 son estratégicas. Con la aplicación de una política de desarrollo de obra pública, -que sostiene la gestión del presidente Alberto Fernández, según enfatizó Katopodis- de lo que se trata es de sentar las bases para el crecimiento del país y, especialmente, cerrar la brecha de la deuda de la región. Ello explica que la inversión de 2020 a 2023 alcance más de 82 mil millones de pesos, que significa un aumento de un 740%, distribuida entre las diez provincias del norte argentino.

Respecto de Salta, lo obtenido en materia de obras es consecuencia de una gestión encabezada por su gobernador, frente a la decisión política nacional de atender la demanda provincial y no definir inversiones desde la sede del gobierno central. Así también lo describió Sáenz al explicar sus propias decisiones, que se corporizan en este tiempo en su consulta a cada zona del territorio, la primera de las cuales se efectuó el miércoles en Rosario de la Frontera congregando a autoridades de tres departamentos del sur.

Es muy importante que se haya expuesto el sentido de las definiciones en materia de infraestructura, atento que es el mandatario quien monopoliza la exposición de sus objetivos. Su gestión ha identificado cuatro recursos estratégicos que se deben aprovechar. Sin marcar un orden de prioridades, se trata del apoyo al desarrollo de la industria minera, optimizando una red vial que facilite el movimiento de la producción del litio. Suma el fortalecimiento del equipamiento de ciudades en el norte, para el que hay planes de aprovechamiento del gas no convencional. Los planes de expansión de la infraestructura hídrica se radican en el área del Chaco seco mientras que las obras de recualificación de la vialidad en los valles centrales, con proyectos de pavimentación y construcción de autopistas, busca facilitar su proceso de industrialización.

Es cierto que es un tiempo particular en una provincia que espera la fecha de comicios para la elección de sus autoridades, definición que se estima es inminente. Por ello es que los pronunciamientos de un gobernador que va a ir por su reelección se observan en modo electoral pero no le quitan valor a consideraciones que deben servir para cualquier gobierno que se constituya el año próximo. Especialmente se debe atender que a Salta no le alcanza con sus recursos naturales o su posición geopolítica estratégica; no sirven sin rutas, conectividad e industrialización. No menos importante es sostener una visión federal para gobernar.

Con ese manual de uso, no hay pretextos para no trabajar por un crecimiento impostergable.

Salta, 06 de octubre de 2022