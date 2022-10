Pichetto y la interna de Juntos por el Cambio: "No hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder"

"Esta horizontalidad que tenemos no puede durar mucho tiempo, sirvió para una etapa", dijo el principal referente de Peronismo Republicano.

Los espacios políticos en la Argentina ya transitan abiertamente el camino rumbo a las Elecciones presidenciales del 2023, y se van empezando a delinear las candidaturas y lugares de cara a lo que viene. Juntos por el Cambio se enfrenta a una larga serie de cruces y enfrentamientos internos, y con ese marco, ahora el líder del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, consideró que es tiempo de que termine la "horizontalidad" en Juntos por el Cambio, ya que remarcó que "no hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder y un programa".

Las duras críticas y las fuertes acusaciones del diputado radical Facundo Manes contra el ex presidente Mauricio Macri, terminaron de activar las discusiones, tras lo cual Pichetto consideró que "es legítimo el diferenciarse, pero no lesionar la identidad del espacio, ni tampoco agredir a uno de los integrantes importantes que construyó un partido que fue motor de Cambiemos y de Juntos por el Cambio".

De todos modos, el ex candidato a vicepresidente señaló que "tampoco hay que dramatizar este momento" y afirmó que tienen que "actuar todos con cierta prudencia y trabajar para elaborar un programa, una propuesta" de cara a las elecciones de 2023.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el referente de Juntos por el Cambio subrayó que "lo ideal sería consolidar una fuerza política que dé certidumbre, que permita elaborar un programa de gobierno y que dirima el liderazgo democráticamente".

"Hasta ahora lo hemos venido haciendo bien, pero uno de los temas centrales es que esta horizontalidad que tenemos no puede durar mucho tiempo: sirvió para una etapa, pero de cara al año electoral un proyecto político requiere de un liderazgo firme, no tutelado. Éste es el principal desafío que tenemos. No hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder y un programa", planteó.

Y agregó: "El Gobierno que viene no puede hacer lo que está haciendo el actual Gobierno: crisis permanente, diferencias entre la vicepresidenta y el Presidente, cruces que afectan la política económica. Éso generaría un marco de inestabilidad y se entraría rápidamente en un proceso de pérdida de credibilidad".

Al ser consultado sobre la figura de Macri, el rionegrino consideró que se trata de "un liderazgo importante y decisorio". "Hay un proceso en la Argentina de aceleración de crisis que lo va a obligar a definir con anticipación. La espera hasta marzo, abril indudablemente arrastra todo el proceso de Juntos por el Cambio a una profundización de la crisis", indicó.

