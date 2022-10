Paradores destruidos en Parque La Vega

Recorriendo la zona norte de la ciudad, el móvil de Aries se encontró con uno de los paradores del barrio Parque La Vega, sobre avenida Paraguay, en un estado lamentable, con escombros y basura arrojados en él.

Elena Ríos, administradora del consorcio del barrio Parque la Vega, aseguró que realizó las gestiones ante la Municipalidad, pero no obtuvo respuestas. “Desde la Municipalidad me dijeron que era SAETA el que se tenía que encargar. SAETA no me contestó. Me mandaron al 148, hice la gestión, pero ellos lo iban a remitir al organismo que se ocupa”, contó.

Explicó que si bien al parador lo construyó hace unos 40 años el obrador a cargo del bariro, “es de ámbito municipal porque está sobre la vereda”. Además, por su ubicación, es utilizado también por vecinos de los barrios San Nicolás, San Calixto y San Remo. Solo metros más adelante, un peligroso pozo en el asfalto pone en peligro a transeúntes.

Ríos explicó que otro de los reclamos que realizaron desde el barrio hace seis meses, esta vez a través del concejal Guillermo Kripper, es por un canal en estado de abandono que se ubica detrás del barrio. “Hace tres años no viene nadie a limpiar. Esta gestión no vino, si se limpió un poco fue porque se incendió el pastizal”, aseguró la mujer.

Y añadió: “Al costado del barrio es peor todavía porque se tiran escombros, cadáveres de perros. Es terrible esa parte, todas las alimañas vienen al barrio y es refugio de malvivientes. Hubo otros reclamos a través del WhatsApp que tiene la Municipalidad, pero nunca respondieron”.