 Alejandro Fantino fue desvinculado de ESPN

El conductor tuvo duras palabras contra El Pollo Vignolo y Mariano Closs en los últimos días. Las en la señal ESPN, habrían llevado a las autoridades del canal a desvincular al conductor de su pantalla, según informó Mariana Brey en Socios del Espectáculo (eltrece).

Fantino lanzó un explosivo exabrupto de sus compañeras de Neura Media le preguntó qué haría si le proponen cubrir el Mundial Qatar 2022 con Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo "Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas'", advirtió.

Mariana Brey (eltrece) dijo "Después de atacar a Mariano Closs y Sebastián Vignolo le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa de ESPN Él tendría una grabación hoy. Alejandro Fantino va a ir a la grabación. Pero desde ESPN me dicen que el programa no se haría", amplió Brey.

"Alejandro Fantino quedaría desvinculado por decisión de los directivos del canal por los dichos sobre Closs y Vignolo… Él no estaba al tanto de lo que estamos contando. Quedó sorprendido", informó la panelista de eltrece.