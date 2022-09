Por inexistencia de delito, piden cerrar la denuncia por falta de figuritas del Mundial

El juez Julián Ercolini pidió la opinión del fiscal luego de que un particular denunciara a los integrantes de la empresa por el faltante

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la desestimación por inexistencia de delito una denuncia presentada en Comodoro Py contra directivos de la empresa Panini por la crisis desatada por la falta de figuritas del álbum del Mundial de Qatar.

La empresa había sido denunciada por un particular llamado Federico Vilmar Avilés. El caso le tocó por sorteo al juez Julián Ercolini quien le dio vista al fiscal Marijuán para que determinara si se abría o no la investigación.

El denunciante, 41 años y oriundo de Avellaneda, había pedido que se investigue a Giusepe, Benito, Humberto y Franco Panini, responsables de la compañia, por violar las leyes de Abastecimiento (20.680), Competencia Desleal (25.156) y Defensa del Consumidor (24.240). Pedía que se investigaran posibles actos de acaparamiento, fijación artificial e injustificada de precios y de restricción intencional de la oferta del álbum y de las figuritas.

Avilés había planteado que Panini “tiene la licencia para su comercialización en Argentina de manera monopólica, habiendo priorizado su distribución a las cadenas de supermercados, estaciones de servicios y aplicaciones móviles, perjudicando con ello al pequeño y mediano comerciante, que no puede acceder en igualdad de condiciones a la venta, comercialización y distribución de los productos”. Y agregó que los kioscos “siempre fueron los únicos locales que vendían los productos Panini desde hace décadas de manera continua y permanente, motivo por el cual la proximidad del Mundial de Fútbol 2022, les provocó mucha expectativa para generar una diferencia económica e incrementar sus ganancias”. Avilés inscripto en la AFIP como remisero, señaló que los kioscos: “Se vieron perjudicados por una competencia desleal, provocándose un mercado clandestino de comercialización con sobreprecios”.

En su denuncia de nueve páginas Avilés manifestó que debido a esa “desigualdad” fueron “perjudicados los derechos de los niños de bajo recursos, puesto que su único punto de acceso es el kiosco de barrio, siendo excluidos del libre acceso al producto”.

Cuando desestimó la denuncia por inexistencia de delito Marijuán habló de lo que le sucede a su hijo Simón: “Por lo expuesto, el suscripto ha de señalar, que si bien comparte la “preocupación” y “angustia” que padecen los niños y no tan niños, al no poder acceder a las figuritas del bendito álbum correspondiente al Mundial de Fútbol 2022 -para el caso a mi pequeño hijo le faltan 204 para completarlo-, lo cierto es que esta representación del Ministerio Público Fiscal considera que no existen elementos en virtud de los cuales deba impulsarse una investigación de índole criminal por los sucesos aquí develados”.

En el mismo escrito dictaminó: “Cabe destacar que, las normas legales invocadas por el denunciante al encuadrar las presuntas maniobras ilícitas llevadas a cabo por los responsables de la empresa Panini, no prevén conductas delictuales sino que contemplan infracciones de naturaleza administrativa que no forman parte de la normativa del Código Penal. Sumado a ello, no debe soslayarse que las sanciones previstas en las leyes de abastecimiento (20.680), competencia desleal (25.156) y defensa del consumidor (24.240) son aplicadas por las autoridades administrativas competentes previstas en cada una ellas, en donde se estipula además un determinado tipo de procedimiento especial para su tratamiento”.

Sin impulso fiscal el caso no puede avanzar. Es decir que durante el día de hoy el juez Ercolini cerrará el caso por inexistencia de delito, tal como lo postuló Marijuán en un dictamen en el que contó que en el álbum familiar faltaban-al menos hasta el momento de presentado su escrito esta mañana- 204 figuritas.

Infobae