El Colectivo Trans advierte que tienen voz propia y no necesitan que otros hablen por ellos

Por El Acople, la referenta del colectivo trans y titular del Área de Diversidad Sexual de la subsecretaría de Diversidad y oportunidades, Victoria Liendro, manifestó que “No se puede negar la realidad” sobre las necesidades de la comunidad LGTBIQ+.

En este sentido, se refirió que “tenemos una amplia gama de normativas y resoluciones para garantizar –por ejemplo el acceso a la justicia-“, pero hay una “demora, una burocratización”.

Asimismo, destacó que en las escuelas en Salta desconocen el protocolo no binario y las políticas de género, además resaltó que la discapacidad y la “mirada de los que cuerpos que no han sido vistos como normales”, no deben excluirse ni disociarse de las leyes.

En este marco, hizo hincapié que en la provincia falta tratar la adhesión de la ley nacional del cupo laboral trans. “Necesitamos de nuestras dirigencias mayor convicción y más énfasis, ya no puede demorarse”, dijo.

Por otra parte, consultada sobre la posibilidad de participar en elecciones legislativas, sostuvo que fue tentada por algunos espacios pero que aún hay que charlar. En esta dirección, manifestó que “la renovación se tiene que dar con las necesidades actuales”.

Y agregó que es tiempo de que los colectivos de género y diversidad participen en las políticas públicas que los involucran ya que tienen voz y no necesitan que nadie hable por ellos. Son evidentes las ausencias en la toma de decisiones, reflexionó.

Si bien reconoció que en Salta hubo un avance con la creación de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad ya que fue un paso enorme, los municipios deberían acompañar la gestión pero falta mayor énfasis, aseveró.

Sobre la jornada

Liendro participa en las jornadas “Acompañamiento integral a las personas trans y no binaries” en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe. Las mismas se desarrollan desde este el jueves y culminarán hoy viernes.

Consta de diferentes paneles con temáticas distintas, destacó que el concepto de “acompañar” produce tensiones sobre un Estado que debe estar presente para garantizar el acceso y reconocimiento de los derechos.