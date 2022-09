Elecciones 2023: Urtubey ya no está obsesionado con la presidencia

Lo aseguró el ex mandatario, aunque no descartó la posibilidad de volver a pelearla. “mi obsesión es tratar de cambiar la Argentina. Si para eso debo ser candidato, es una consecuencia”, dijo.

Después de una fallida incursión en una tercera vía, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey negó tener aspiraciones presidenciales. “Yo hago política, no quiero ocupar cargos públicos. Para ser uno más que es parte del problema, yo no estoy dispuesto a ser parte del problema”, dijo en Día de Miércoles al ser consultado sobre una posible candidatura de cara a 2023.

Señaló que una candidatura presidencial “puede ser una consecuencia, no una causa”, y agregó: “En la vida vas aprendiendo. Yo creía que estas cosas se arreglan desde pelear condiciones de poder. De hecho, quería ser candidato a presidente. Luego no lo pude ser por todo lo que pasó en la Argentina en los últimos tiempos. Hoy, esa ya no es mi obsesión, mi obsesión es tratar de cambiar la Argentina. Si para eso debo ser candidato, es una consecuencia”.

Siguiendo esta línea, el tres veces gobernador de Salta, sostuvo: “El poder es una enfermedad incurable, lo que tenés que hacer es vacunarte, y la vacuna es la institucionalidad. En lo personal, nunca he modificado normas para perpetuarme en el poder”.