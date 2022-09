“Estamos trabajando en un sistema para facilitar el trabajo de los permisionarios”

“El sistema que estamos trabajando está pensado para facilitar el trabajo de los permisionarios”, señaló el legislador de Ahora Patria y del bloque Juntos por el Cambio.

“Hemos tenido reuniones con cada uno de los permisionarios. Lo que me deja este plenario, al igual que cuando nos hemos reunido, es el miedo que sienten. Uno de los miedos era que se privatice el sistema, pero quedó claro que no es así. El otro miedo es que el sistema no pueda ser utilizado por todos. Hay incertidumbre, pero en definitiva no conocemos todavía cuál es la aplicación que se va a implementar”, indicó.

Además, recordó que como impulsor de la iniciativa junto al concejal Gauffin que ha sido el autor, el objetivo es una mejora del sistema. “Eso es lo que nos interesa”.

“Hemos llegado a la misma conclusión, que se hace dificultoso la utilización de la aplicación. Entonces, he tenido reuniones con desarrolladores y me han mostrado la forma de llevar adelante la digitalización que no implique el manejo de un aparato, porque se puede hacer a través de un código QR y la carga estaría más hacia el usuario que hacia el permisionario”, planteó Virgili.