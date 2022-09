Para Beraldi, lo sucedido en el juicio “destruyó las acusaciones” contra Cristina Kirchner

En el arranque de los alegatos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, su abogado, el doctor Carlos Beraldi, aseguró este lunes que a lo largo de las audiencias del juicio por la causa Vialidad “quedó demostrado que lo que se decía, respecto a las acusaciones, era falso. Lo sucedido en el juicio destruyó las acusaciones”.

Para el letrado se trata de una acusación “falsa y sin fundamentos” la que se hizo por parte de la Fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 22 de agosto pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la presidenta del Senado, señalada como la “jefa” de una asociación ilícita que se dedicó a favorecer con contratos millonarios en obra pública al empresario Lázaro Báez entre los años 2003-2015.

“En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento”, aun “cuando tuvimos que soportar y no consentir distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país, ni creo que en el mundo”, subrayó Beraldi.

En esa línea, insistió que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”.

En su alegato final, que continuará esta semana, el abogado planteó ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que “después de casi tres años de audiencia se recogieron múltiples evidencias y quedó demostrado que lo que se decía allá por 2006, e incluso de mucho antes, carecía de verosimilitud”.

“Pese a ello escuchamos durante nueve jornadas que se repitieron las mismas acusaciones de 2017 y 2018 como si no hubiera pasado nada en el juicio”, cuestionó, y recordó que en el pasado, cuando ya se había denunciado este tema, “los jueces consideraron que no existía delito”. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

En crítica al TOF2, el defensor de CFK sostuvo: “Queríamos buscar la verdad y pedimos medidas de prueba para los extremos fácticos de la acusación. Queríamos ver si las 51 obras exhibían irregularidades, pedimos que se periten todas. Se rechazó, seguramente con una diferencia de criterio con lo propuesto, se rechazaron la mayoría de las medidas de prueba, se rechazaron las excepciones como las cosas ya juzgadas en Santa Cruz”.

Sobre uno de los argumentos de la Fiscalía referido a que durante esos años los presupuestos fueron manejados discrecionalmente y el Congreso no pudo tener control, el otro abogado de la defensa de la vicepresidenta, Ary Llernovoy, habló sobre la “imposibilidad de que la Ley de Presupuesto sea un vehículo para el delito”.

Al apuntar que la Fiscalía “incurrió en mala praxis”, Beraldi enfatizó: “La Fiscalía no buscó nunca la verdad, porque no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que hubiese habido algún tipo de presión, coacción o amedrentamiento desde la Presidencia de la Nación. ¿Por qué sino de dónde sale que la intervención era marginal? ¿Qué eran, tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?”. Y sumó que no se pidió ninguna medida de prueba para ver cómo se devengaron los gastos autorizados por el Congreso.

En otro tramo de su exposición, el letrado recordó que en 1956 a Juan Domingo Perón también se lo acusó de traición a la Patria y asociación ilícita. “En este proceso, jueces, está bien, de una época de facto, pero jueces al fin, hicieron una acusación igual”, expresó y al leer fragmentos, lanzó: “Parece que estuviésemos escuchando a la Fiscalía de hoy”.

“Estas épocas fueron vergonzosas y no pueden volverse a repetir, cuando los jueces permiten ser utilizados por finalidades subalternas. Eso es lo que no puede pasar nunca más. Y es lo que yo espero, lo que nosotros esperamos y lo que miles de millones esperan que pase en este juicio: que se defina conforma a la ley“, aseveró.