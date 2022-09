“Hace rato que comenzó la campaña en Salta”, aseguró por Aries el diputado por San Martín, Franco Hernández Berni. “Vemos que el Gobernador sale a todos los eventos, ya estamos en campaña parece”, deslizó.

En tanto, consultado sobre la situación del Frente de Todos, destacó que “es la fuerza política más importante que hay”, y remarcó que ante el armado de listas “hay que ver qué frentes existen electoralmente”.

En esta línea, sostuvo: “En el frente de Juntos por el Cambio hay muchos vaivenes y tiene más peleas que en el Frente de Todos”. Destacó que aún no cerraron los frentes ni se publicó el calendario electoral, con lo cual enfatizó: “A partir de diciembre, enero, se van a ir definiendo los frentes electorales y políticos porque todavía no tenemos fecha. Tenemos fecha de elección estimativa que es en abril, pero no tenemos cierre de listas, cierre de frentes, que es lo principal”.

Consultado sobre la posibilidad de un frente que reúna al gobernador Gustavo Sáenz, al intendente de Tartagal Mario Mimessi (UCR) y al senador nacional por el Frente de Todos, Sergio Leavy, dijo: “Habría que preguntárselo a ellos”.

Aunque luego respondió contundente: “Yo me siento cómodo en un proyecto que trabaje para decisiones concretas, para San Martín, para el interior de la Provincia. Me van a encontrar a la par, atrás de un proyecto político serio que no vaya atrás de la figura de una persona”.