Animales en guarda de Caballería terminan muriendo por falta de plata

Así lo aseveró la abogada Carmen Céspedes, quien respondió a las denuncias en su contra por la entrega en adopción de yeguas peruanas, que habían sido secuestradas, a un ex comisario.

La abogada Carmen Céspedes respondió por Aries a las denuncias en su contra por el secuestro de una yegua peruana que terminó siendo dada en adopción a un ex comisario. Tras anticipar que denunciará a Estela Guzmán, presunta propietaria de los animales que la señaló como responsable de lo sucedido, aclaró que ella sólo intervino después de que se dispusiera la entrega de los animales para adopción por parte del Juzgado de Garantías.

Según explicó el procedimiento consiste en que, al escaparse o perderse un animal y ser encontrado vagando en la vía pública, el mismo es secuestrado por la Policía y trasladado a Caballería. Una vez allí, se busca dar con la o el propietario para que lo retire luego de pagar una multa. Este proceso, afirmó, puede llevar hasta dos meses durante los cuales el animal permanece en Caballería.

Pasado un tiempo, y debido a que en el lugar, aseguró, no cuentan con los medios necesarios para alimentarlos y cuidarlos adecuadamente, desde los juzgados de Garantías se comunican con ella para que gestione su adopción mediante la ONG de la que forma parte. “Yo los doy en adopción porque en Caballería no hay presupuesto para darles de comer (…). Hay animales que se mueren ahí porque se enferman y no se los puede curar”, aseveró y garantizó que se ocupa de evaluar cuidadosamente a qué familias entrega cada animal.

“Voy analizando cada situación y se los doy a personas que tienen una posición económica buena porque sé que alimentar a un caballo es costoso”, dijo afirmando que desconoce de quién son los caballos y sus características, de las que toma conocimiento al momento de retirarlos.

Frente a la denuncia de Guzmán respecto a la llamativa celeridad con la que se resolvió el caso de sus yeguas, en 37 días según sostiene, respondió: “Hay juzgados de Garantías que son muy empáticos con los animales y apenas ingresa un expediente con caballos me llaman”. “Ella, judicialmente, que reclame lo que tenga que reclamar, ningún expediente sale sin buscar a los propietarios. Primero pasa por la fiscalía contravencional, luego al juzgado de Garantías de turno. A mí me avisan cuando ya está el animal para ser sacado”, insistió.

Por otro lado, sostuvo que la entrega de los animales en cuestión se realizó al ex comisario Carlos Colque debido a que él conoce los requisitos que debe cumplir para adoptar y cuenta con una finca propiedad de su familia. Sin embargo, reconoció que las yeguas participaron de un desfile. “Me enojé muchísimo, tengo la potestad de traerlos si yo quiero porque están a prueba por el plazo de un año”, dijo aunque no garantizó que los retiraría debido a que los animales “están gordos, lindos y bonitos”.

Sobre el final, cargó contra la presidenta de la fundación Equinoterapia del Azul, Elena Cataldi, quien también cuestionó el accionar de Céspedes en este caso. Según afirmó, existe un presunto caso de maltrato animal en Jujuy en el que estaría involucrada. “Tienen todas las vías legales para reclamar en el Juzgado de Garantías y ante la Fiscalía Contravencional que me entregó los caballos a mí. No es justo que la gente salga a hablar con tanta liviandad de alguien que está haciendo algo por los animales”, cerró.