Milei presentó su plan para "el fin de la inflación"

"Los políticos no son Dios. No son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes", dijo Milei durante su disertación, y agregó que la estabilidad monetaria que rige su propuesta política "beneficia a la gente de bien y perjudica a los sátrapas de la casta política".

El diputado se refirió también a su propuesta de eliminar el Banco Central de la República Argentina, al cual definió como "una estafa", en caso de que accediera a la presidencia.

Sobre este tema consideró que como sociedad erroneamente "asumimos la omnipotencia y omnipresencia del Estado", y agregó que su plan de autoregulación del mercado no necesita la existencia de "una moneda argentina emitida por políticos argentinos".

El encuentro también contó con la presencia del exministro de Economía Domingo Cavallo (quien participó con una grabación desde los Estados Unidos); el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger; el economista liberal Alberto Banegas Lynch hijo; la economista y exdirectora general de Standard & Poors para América Latina, Diana Mondino; y el economista Héctor Rubini.

El analista y consultor Manuel Adorni fue quien coordinó el encuentro.

Con la batucada en la puerta del teatro de la avenida Corrientes, los invitados a la conferencia hacían la fila para entrar minutos antes de las 19 horas, mientras comentaban que las entradas fueron solicitadas vía Whatsapp, en algunos casos, y en otros eran invitados del Partido Libertario y Libertad Avanza.

En el tumulto dos militantes en puestos de afiliación del Partido Libertario celebraban haber afiliado a casi 200 personas esa tarde, momentos antes del comienzo del evento.

Con merchandaising alusivo, se vendían banderas, pañuelos y pines (a 300 pesos y dos por 500 pesos), que decían "No te salva el Estado, te salva el Mercado".

En otros exhortaba "Milei 2023" y la conocida figura del león con la que el diputado nacional se representa en sus discursos.

Ante una sala completa comenzaron los primeros oradores con conceptos económicos técnicos a plantear diversos temas ligados a la teoría monetaria, la posible eliminación del Banco Central, la Banca Simons y diversas opciones para "controlar la inflación".

Por último Javier Milei tomó el escenario y enunció incontables conceptos económicos de su "plan de dolarización para terminar con la inflación" de cara a las próximas elecciones y luego repasó las críticas que suelen hacerle a sus propuestas en una exposición de casi una hora y media, ante una audiencia donde él mismo se encargó de establecer que había "muchos economistas" y también "muchos militantes sin tanta formación económica".

Entre los asistentes se encontraban Karina Milei, hermana del diputado, a quien el mismo Javier Milei agradeció apenas pisó el escenario y señaló como "el jefe".

También entre el público se encontraban la diputada por Avanza Libertad Victoria Villarruel y Ximena de Tezanos Pinto (conocida por ser la vecina de la vicepresidenta Cristina Fernández) quien a la salida del evento saludaba a muchos de los militantes y se sacaba fotos.

Javier Milei "me parece un excelente orador, me encanta como le habla a la gente. Acá habló un poco más complejo, me perdí más de la mitad, pero estuvo bien", dijo Tezanos Pinto.

La reunión debió relocalizarse debido a que, como denunció el diputado libertario durante una entrevista para el canal LN+, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ejerció "censura" y presionó para "voltear" la actividad en otra sala que no era la que finalmente se utilizó. (Télam)

