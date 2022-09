El oficialismo nacional ratifica la idea de declarar al litio como “recurso estratégico”

Por Aries, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy se refirió al litio y al rol que debería tener el Estado habida cuenta el auge mundial por la transición energética. “Es un recurso estratégico mundial; es un mineral que está revolucionando todo. ¿Por qué dejar que una empresa venga, le demos una mina, haga una inversión y después venda el certificado en mil millones de dólares con ningún beneficio para la provincia y los salteños?”, planteó.

El legislador del Frente de Todos dijo que cree que en Salta “estamos muy retrasados en muchas cosas, no sé si es a propósito o realmente no la están viendo, pero tenemos que copiar otro modelo, como el de Chile, como el de San Juan, y tratar de que la provincia crezca de acuerdo a sus recursos naturales”.

Cuando se le planteó que el Gobierno Provincial había anunciado que la estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA) construiría una cancha de fútbol en Villa San Antonio, Leavy le bajó el precio: “Bueno, eso lo podemos hacer con el sueldo de senador. Pero creo que, hablando en serio, nos estamos perdiendo una oportunidad”.

El ex intendente de Tartagal mencionó el caso del petróleo en el norte salteño, considerado en una época como el “oro negro”, algo que “de repente no está más” al ser un hidrocarburo no renovable. “¿Y qué ha quedado en el norte? Pobreza. Entonces, claramente hay que tomar otro ejemplo y avanzar en eso”, expuso.

Finalmente dijo estar “enamorado” del Proyecto Taca Taca para explotar el cobre en la provincia, y citó el impacto: 3.500 millones de dólares de inversión, 7 mil puestos de trabajo durante tres años; 2 mil puestos de trabajo durante 52 años. “Son cosas que uno como político ha soñado que puedan ocurrir”, se sinceró.