Por problemas técnicos no se pueden auditar más de $5000 millones en la Municipalidad

El concejal recordó que la tarea que realiza el Tribunal de Cuentas tiene que ver con un control en base a la ejecución del gasto público municipal en base al Presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante. “Somos nosotros (los concejales) los que tenemos la responsabilidad de evaluar la gestión municipal”, indicó.

Además, Gauffín indicó que no es la primera vez que se advierte que a raíz del sistema informático de gestión, no es posible auditar un monto superior a los cinco mil millones de pesos, lo cual genera limitaciones y dificultades en el control de la hacienda pública.

“En diciembre la intendenta anunció que iba a solucionar el problema porque tenía un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires, la cual le iba a ceder el software, pero seguimos exactamente igual”, dijo Gauffín y añadió que la Municipalidad de Salta se utiliza el sistema SIGA que no actualizado y no está operativo y también hay dificultades con el sistema HITRON.

“Esto claramente lo ha expresado el informe del Tribunal de Cuentas, cuando en un apartado dice que no puede expresarse sobre un activo de más de 5 mil millones de pesos, correspondientes a acreencias que están registradas en el sistema Hitron pero que no está la posibilidad de auditarlas totalmente ni de comprobarlas fehacientemente. El Tribunal de Cuentas dice claramente: no podemos auditarla”, indicó el concejal.