Orozco volvió a la Legislatura como líder de un partido político-policial

Tras dos meses de licencia, el diputado provincial Gustavo Orozco regresó a la Legislatura como líder de un espacio político-policial que, en caso de legalizarse, le servirá como plataforma electoral en los comicios de 2023: dijo haber reunido 6 mil adhesiones.

Por Aries, el representante del departamento Rosario de la Frontera, sin embargo, sostuvo que “no es un partido político-policial. Es el ‘Frente del Honor, la Dignidad y el Progreso’, que es un partido político como cualquier otro, donde hay muchísima gente, y lógicamente también participan muchos policías, por ahí por la ascendencia y la identificación”.

Orozco había pedido la licencia luego de que el Poder Judicial solicitara su desafuero para poder juzgarlo en una causa en la que está imputado por varios delitos (torturas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones calificadas) que fueron denunciados tras su paso por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta en la localidad de la que es oriundo.

“Yo saqué licencia por mis propios medios poniéndome a disposición de la justicia como cualquier ciudadano común. Estuve dos meses y me presenté en todos los Juzgados. Nadie supo fundamentarme por qué pedían mi desafuero; no había pedido de detención, no tenía fecha de juicio”, argumentó respecto a su vuelta.

Para Orozco, el pedido de desafuero en su contra “era solamente una persecución política” porque “lo único que buscaban era sacarme de la Cámara de Diputados violando el principio básico de la inocencia”.

La diputada Cristina Fiore propuso conformar una Comisión para decidir sobre la reincorporación de Orozco a la Cámara de Diputados. Se prevé tratar el caso en la sesión que se desarrolla este martes, ya con la presencia del diputado y expolicía, quien reivindicó a la familia Olmedo.